"El doblaje es una conexión emocional, no un servicio". Crunchyroll asegura que sus animes no utilizarán inteligencia artificial con un recadito para otras plataformas

Hace un par de semanas el mundillo del anime estuvo salpicado por los polémicos doblajes con inteligencia artificial en Amazon Prime Video. Después de años esperando un doblaje para 'Banana Fish', en Prime decidieron ponerse manos a la obra con un sistema experimental que utilizaba inteligencia artificial con un resultado desastroso, y aunque finalmente se ha terminado retirando de la plataforma el daño ya estaba hecho.

Sus competidores han estado muy pendientes de la situación y no han perdido la oportunidad de desmarcarse. Porque en Crunchyroll han tomado nota de las reacciones de los fans y quieren asegurar a sus subscriptores que, aunque se utilizará IA en otros ámbitos, los doblajes están a salvo.

"Nosotros vamos a preservar muchísimo la parte creativa. Con eso no vamos a tener ninguna influencia de la IA. La parte creativa está 100% preservada. Pero vamos a utilizarla para trabajos de marketing, campañas, cosas así.", dijo Roberta Fraissat, directora de marketing de Latinoamérica de Crunchyroll al medio Expansión.

Y es que parece que en Crunchyroll tienen muy claro que el doblaje es uno de los elementos que más valoran los fans del anime. En especial en Latinoamérica el contenido doblado es mucho más alto que en otras partes del mundo y cada temporada de anime se doblan más de 30 series. En España los datos son un poco más bajos, pero sí que es cierto que cada trimestre se van apostando por más series con doblaje en castellano para atraer a la comunidad de fans.

"El más fan lo escucha en japonés. Pero si tienen la opción de escucharlo en español o portugués van a hacerlo, porque los actores de doblaje son parte de la comunidad, de la cultura y a la gente le encanta escucharlos", aseguró Raúl González Bernal, vicepresidente, regional marketing & global theatrical marketing.

"Para nosotros el doblaje es una conexión emocional, no es un servicio.", remarcó también Fraissat. Así que parece que, por ahora en Crunchyroll quieren seguir manteniendo la parte creativa de sus animes separados de la IA. Una corriente que cada vez toma más fuerza, especialmente porque varias grandes editoriales y estudios de anime han cerrado filas contra OpenIA por violación de su copyright.

Aunque también es cierto que hace unos meses el ambiente se caldeó en Crunchyroll cuando los subtítulos de una serie resultaron hechos con ChatGPT. Finalmente la plataforma retiró los subtítulos y la culpa cayó sobre la empresa de traducción, con lo que por ahora en Crunchyroll se quieren seguir desmarcando todo lo posible de la inteligencia artificial.

