Los creadores de 'Sekiro: No Defeat' niegan rotundamente que se haya usado IA en el anime, pero el daño ya está hecho: "Nos hemos dejado el alma en ello"

El que el uso de la inteligencia artificial esté cada vez más extendido nos está haciendo mirar con lupa casi cada nueva obra que se anuncia. Ahora la salpicada ha sido 'Sekiro: No Defeat', el anime que adaptará el videojuego de FromSoftware y que ya ha enseñado sus primeros vistazos.

Y es que aunque el anime de 'Sekiro' tiene una pinta muy prometedora y aún falta para que se estrene ya ha sido salpicada por su primera polémica: las acusaciones de usar inteligencia artificial en la animación de la serie.

Hay que ir con mil ojos

El tema de usar inteligencia artificial en los campos creativos está bien candente en Japón, con algunos creadores muy a favor para tener que quitarse de en medio a los animadores y otros batallando por la defensa de sus derechos y propiedad intelectual. Así que parece que hay que ir con mil ojos para que no nos cuelen IA generativa en los nuevos estrenos... Y los fans de 'Sekiro' no pasan ni una.

El fotograma de la discordia

El primer tráiler de 'Sekiro: No Defeat' dejó impresionados a los fans, pero tras un mejor vistazo a ciertos fotogramas con dedos de más y detalles anatómicos que no terminan de encajar, muchos fans empezaron a temer que se hubiese usado IA en la animación

La preocupación creció más cuando se confirmó que la compañía Qzilla estaba implicada en la producción. Y es que en su propia página web, Qzilla explica que "desafían la sabiduría convencional de los métodos existentes" y "utilizan las tecnologías más punteras como la IA para llevar un paso más allá los procesos de producción". Vamos, que con esa descripción la cosa pintaba bastante mal.

Pronto surgieron entre los fans más acusaciones de uso de IA según se desengranaba el tráiler. Aunque no pocos animadores salieron al paso a defender el estilo del tráiler y explicar que los supuestos errores eran recursos habituales entre animadores veteranos.

"No, esta es una técnica que se usa en animación en planos intercalados, como este de 'Look Back', por ejemplo", explicaba un usuario de X (Twitter). Otros señalaban que en realidad este tipo de recursos y estilo es muy habitual en las animaciones de Kenichi Kutsuna, el director de 'Sekiro: No Defeat', que nos dejó escenas tan épicas como el duelo entre Naruto y Pain.

La cosa se lio tanto que desde las cuentas oficiales de 'Sekiro: No Defeat' han tenido que salir al paso y defenderse de las acusaciones con un comunicado. Tanto las redes oficiales del anime como de Crunchyroll han defendido que la serie es una obra artesanal dibujada a mano y que no se ha usado inteligencia artificial para desarrollarla:

"Estamos increíblemente emocionados de poder traer 'Sekiro: No Defeat' en exclusiva a Crunchyroll en 2025. Toda la animación se ha realizado a mano por los talentosos equipos de Qzil.la, ARCH y Kadokawa", se puede leer en el comunicado oficial. "Para poder maximizar el encanto único del juego original, este trabajo se ha producido enteramente en animación 2D tradicional, no se ha usado ningún tipo de IA generativa. Todo nuestro equipo ha trabajado como uno, dejándose el corazón y el alma en cada plano"

Por desgracia, aunque 'Sekiro: No Defeat' esté consiguiendo limpiar su nombre, el daño ya está hecho. Pero no en sí para este anime concreto, sino en la percepción del público, ya que cada vez es más complicado diferenciar el uso de IA generativa de recursos completamente normales que se llevan usando décadas.

No solo eso, sino todas las imágenes generadas por IA buscando estilos concretos también nos han destrozado la percepción. Y es que cuando se desvelaron las primeras imágenes de 'La guerra de los Rohirrim', también hubo acusaciones de uso de IA por acercarse demasiado a la estética generada de "fantasía en estilo de anime de los 90". En este caso la polémica le ha salpicado injustamente a 'Sekiro', pero parece que se nos obliga a ir con todas las alarmas puestas sin poder celebrar tranquilamente que un proyecto tan chulo y prometedor vaya a llegar tan pronto a nuestras pantallas.

