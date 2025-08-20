El anime de 'Sekiro' está en marcha y ya ha encontrado casa. 'No Defeat' desvela su primer tráiler y promete ser uno de los bombazos de 2026

Los fans de 'Sekiro: Shadows Die Twice' llevaban meses esperando la confirmación oficial, y durante la Gamescon 2025 por fin ha llegado: 'Sekiro' tendrá su propio anime. El exitosísimo juego de FromSoftware ambientado en el Japón feudal se presta de miedo a una adaptación a anime, y sus primeros vistazos tienen una pinta tremenda.

No se admite la derrota

Aunque en principio se puede esperar una adaptación del videojuego, el anime llevará como nombre 'Sekiro: No Defeat'. La trama se ambienta en el Japón de finales del siglo XVI y sigue a un shinobi que trata de rescatar a su señor y se ve envuelto en medio de una serie de reyertas y luchas por el poder.

'Sekiro' era uno de esos juegos que de los que llevábamos mucho esperando adaptación a anime, porque entre su ambientación y la acción del juego original se presta de miedo, y parece que por fin se hará realidad para 2026. Por el momento no hay fecha concreta, pero desde Crunchyroll han confirmado que se encargarán de emitir 'Sekiro: No Defeat' en simulcast.

Por ahora el primer tráiler tiene muy buena pinta, con una estética muy personal y una animación realista y cuidada. Además, 'Sekiro' viene acompañado de un gran fandom y tiene una historia sobrecogedora, con lo que si la adaptación es buena tiene potencial para ser uno de los grandes animes del año que viene.

'Sekiro: No Defeat' marca una colaboración masiva entre Kadokawa, Qzil.la y el estudio de animación ARCH. Kenichi Kutsuna, animador en 'Naruto: Shippuden', 'Madoka Magica' y 'One-Punch Man', se estrena como director, mientras que Takuya Satou se encargará del guión y Takahiro Kishida del diseño de personajes.

En cuanto a reparto de voces, se ha confirmado que Daisuke Namikawa, Ulquiorra en 'Bleach' y Eustass Kidd en 'One Piece', interpretará a Wolf. Miyuki Satou prestará su voz a Kuro y Kenjiro Tsuda a Genichiro Ashina. Podemos esperar que se vayan desvelando más fichajes a lo largo de los próximos meses.

