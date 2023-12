"Ni se cansan ni tienen que dormir". La industria del anime pega otro volantazo con dos directores veteranos a favor de que las IAs remplacen a "animadores vagos"

El tema de las inteligencias artificiales está bien candente, y no parece que se vaya a calmar en poco tiempo. En Japón muchos dibujantes y animadores ya han empezado a reclamar una mejor legislación para proteger su trabajo... Y mientras que unos tantos artistas y directores denuncian las malas condiciones en la industria del anime, pues otros ya están pensando en reemplazar a parte del equipo con IAs.

Éramos pocos y parió la abuela

Estas semanas está la cosa calentita en la industria del anime, entre que la producción de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' en MAPPA está siendo un sindiós con calendarios imposibles, y que una animadora veterana ha hablado sobre la necesidad de un relevo generacional de profesionales que Japón no está consiguiendo.

Y por si faltaban opiniones, ahora dos directores veteranos han saltado en defensa del uso de las inteligencias artificiales. Según recoge Anime Hunch, tanto Keiichi Hara como Tomohisa Taguchi, hablaron este año en el Festival de Annecy sobre las IAs y sus usos, y en especial de cómo podrían reemplazar a los "animadores vagos".

Según Hara, que ha dirigido en 'Crayon Shin-Chan', 'The Wonderland' y recientemente ha estrenado 'Lonely Castle in the Mirror', a lo largo de su carrera se ha encontrado con muchos animadores irresponsables a los que "se paga sin que cumplan el trabajo que se espera de ellos".

"Hay demasiadas producciones a la vez, comparadas con el número de individuos que de verdad tienen talento. Así que estas sanguijuelas saltan de estudio en estudio y siguen cobrando los cheques", dijo Hara."

Lonely Castle in the Mirror

Según el director, mientras trabajó en su última película llegó a conocer a un animador que ni siquiera llegó a entregar nada en todo el año después de sus encuentros iniciales. Ahí la gran pregunta es por qué el estudio le siguió pagando si no trabajaba ni cumplía con los plazos en vez de despedirle y encontrar un reemplazo, pero Hara no dio más detalles.

Según Taguchi, director de 'Akudama Drive' y 'Bleach: Thousand-Year Blood War', también estuvo de acuerdo con Hara en que las IAs "no se quejan, y ni se cansan ni tienen que dormir", así que serían la solución perfecta para el problema que planteaba su compañero de industria.

Bleach: Thousand-Year Blood War

Obviamente, estos comentarios no han sentado bien con muchos sectores de fans y animadores, que han señalado que los directores no deberían haber hecho este tipo de comentarios con los problemas actuales que hay en la industria... Especialmente con las últimas denuncias sobre malas prácticas y explotación laboral. Pero efectivamente, este tema va a ir para largo.

