'El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim' muestra su espectacular tráiler convirtiendo la obra de Tolkien en anime

Vivimos en un mundo audiovisual en el que nada empieza y nada termina: todo permanece, de manera constante, evolucionando en secuelas, reboots, spin-offs y un montón de palabras que nos hemos tenido que aprender a la fuerza. Todo, literalmente, puede convertirse en una franquicia, y por supuesto que 'El señor de los anillos' no iba a ser menos. Seis películas saben a poco, aparentemente.

¡Más ents, es la guerra!

Después del estreno de la serie 'Los anillos de poder' en 2022 y de que se anunciara por activa y por pasiva que solo era el inicio de un plan a largo plazo para convertir la épica literatura de Tolkien en simple propiedad intelectual, ahora tenemos el primer tráiler de 'La guerra de los Rohirrim', la nueva película de animación que se estrenará en cines el 13 de diciembre y que, francamente, no ha convencido a todo el mundo pese a su espectacularidad.

'La guerra de los Rohirrim' adapta uno de los apéndices de 'El señor de los anillos', que detalla la historia de Rohan y sus líderes, y transcurre 183 años antes de que Frodo lanzara el anillo al Monte del Destino. En este caso, el protagonista será Helm Mano de Hierro (sí, el del abismo de Helm), que tratará de defender a su gente de los dunlendinos. Su director no será otro que Kenji Kamiyama ('Ghost in the shell: Stand alone complex', 'Blade Runner: Black Lotus'), que ha dado un look de anime a la saga, cuando poco, inesperado.

Las opiniones sobre el tráiler están, de momento, enfrentadas: frente a los que admiran que se hayan atrevido con un anime basado en Tolkien hay un grupo de gente que cree que se parece demasiado a los dibujos que haría una IA. Lo único cierto es que New Line Cinema ha apresurado su producción para no quedarse sin los derechos de las adaptaciones cinematográficas de la franquicia, y con razón: este es solo el inicio de una futura "anillomanía", al menos en cuanto a cantidad de proyectos. Al tiempo.

