Qué fue de Anna Paquin, la niña de 'El piano' que hizo historia en los Oscars y se casó con el vampiro de 'True Blood'

Como ya hemos visto anteriormente, son muchos los actores infantiles que después no consiguieron la misma notoriedad que la del papel que les lanzó al estrellato o incluso se retiraron de la interpretación. No obstante, algunos de ellos lograron mantenerse gracias a otros papeles icónicos que le dieron una segunda ola de fama en la edad adulta. ¿Qué fue de Anna Paquin?

Famosa hasta el anochecer

Anna Hélène Paquin nació en 1982, en Winnipeg (Canadá), pero se crio en Nueva Zelanda, de donde proviene su madre. Paquin, que tiene la doble nacionalidad canadiense y neozelandesa, comenzó su carrera como actriz a la temprana edad de 11 años, cuando Jane Campion la fichó para hacer de la pequeña Flora, la hija del personaje de Holly Hunter en el drama romántico de época 'El piano'.

Eso la puso enseguida en el radar cinéfilo de Hollywood y le granjeó el Óscar a la Mejor actriz de reparto, un logro histórico ya que en aquel momento fue la segunda actriz más joven en obtener el galardón, después de Tatum O'Neal por 'Luna de papel'.

Todo esto la pilló por sorpresa: "En los Oscars, cuando gané con 'El piano', no me podía creer que todo el mundo supiera quién era yo. No era más que una niña de un pueblecito de Nueva Zelanda", contó a The Guardian. Su familia no contaba con que volviese a actuar, pero le llegaron tantas ofertas de trabajo que se terminó mudando a Los Ángeles para compaginarlo con sus estudios.

Tras esto, interpretó a la joven 'Jane Eyre' en la adaptación protagonizada por Charlotte Gainsbourg, y participó en películas como 'Alguien como tú' o 'Casi famosos' hasta que se cruzó en su camino el papel de Pícara de los 'X-Men'. Paquin le dio vida en la trilogía original y más adelante en 'X-Men: Días del futuro pasado' (pese a que gran parte de sus escenas se fueron en el montaje final).

Aunque Marvel no era algo con un alcance tan masivo como ahora, es indudable que la franquicia marcó otro pico de popularidad en su carrera, que le garantizó un flujo de trabajo ininterrumpido, en cintas como 'Una historia de Brooklyn', 'Truco o trato' y, sobre todo, la serie de 'True Blood'.

Los vampiros mas sexis no eran los de 'Crepúsculo'

Con apenas unos meses de diferencia antes de que el estreno de 'Crepúsculo' desatara la fiebre vampírica, en septiembre de 2008 se estrenó la temporada 1 de la adaptación de las novelas de Charlaine Harris, el siguiente y esperado proyecto del showrunner Alan Ball después de dejar su huella en la historia televisiva con 'A dos metros bajo tierra'.

En 'True Blood', Paquin interpretó a Sookie Stackhouse, la camarera telépata que se veía envuelta en los misterios de vampiros y demás criaturas sobrenaturales. La serie fue uno de los títulos que consolidaron la marca HBO, con una propuesta gamberra y arriesgada, llena de sangre, sexo y drogas.

Aunque la historia terminara en las antípodas de lo que fue, gozó de una gran popularidad que la mantuvo en antena durante siete temporadas y 80 episodios. Además, la ficción terminó traspasando la pantalla, ya que allí es donde Paquin conoció a Stephen Moyer, que interpretaba al vampiro del que se enamora Sookie. Terminaron casándose en 2010 y tienen dos hijos.

Vida después de Sookie

Anna Paquin como la hija de Robert De Niro en 'El irlandés'

Si bien el único de los actores de la serie que realmente notó un impulso que perdura a día de hoy en su carrera es Alexander Skarsgard, Paquin ha continuado haciendo series y películas, aunque quizá no hayan hecho tanto ruido. Sus papeles más recientes han sido en las series 'Flack' (2019), 'The Affair' (2019) y 'A friend of the family' (2022) y en la película 'El irlandés' (2019) de Martin Scorsese.

Su último trabajo como actriz fue en 2023, en la película para Netflix 'Espíritu libre', y su aparición en la premiere de 'A bit of light', el debut de Moyer en la dirección, arrojó algo de luz al hecho de que su filmografía hubiera aflojado el ritmo en los últimos años.

La actriz confesó que padece una enfermedad que le causa problemas de movilidad y en el habla, razón por la cual vino acompañada de un bastón para ayudarla a caminar. Paquin no quiso aclarar mucho más sobre el tema, pero sí que comentó que estaba recibiendo mucho apoyo: "Me conmueven mucho y me emocionan las muestras de cariño y que la gente se haya interesado tanto por ello".

Aparte de su carrera en cine, TV y en teatro (ha llegado hasta los escenarios de Broadway), Paquin fue de las primeras actrices en hablar abiertamente de su bisexualidad y también ha trabajado como productora ejecutiva. En los últimos años, se ha mantenido alejada de los focos y, en caso de volver, no sería en un posible reboot de 'True blood' del que se llegó a hablar, ya que HBO clavó la estaca definitiva al proyecto y dejó el universo de Sookie Stackhouse muerto y enterrado hasta nueva orden.

