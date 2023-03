La primera miniserie imprescindible de SkyShowtime es un retorcido true crime de autor donde la realidad supera cualquier ficción imaginable

La llegada de SkyShowtime nos deja muchas sorpresas y descubrimientos que son dignos de un repaso minucioso de su catálogo, pero una de las novedades que rescatan de las series del año pasado en Peacock es ‘A Friend of the Family’, una historia contenida en 9 episodios que explica un bizarro caso real de grooming, abuso sexual a menores y secuestro que contiene tantos giros increíbles que si no estuviera basado en hechos comprobables sería considerado ridículo.

El guionista, showrunner y productor ejecutivo Nick Antosca vuelve al género true crime tas triunfar con otras adaptaciones de crímenes, incluidas ‘Candy’ y ‘The Act’, que tienen en común un examen de los recodos oscuros de la vida idílica en la suburbia americana más familiar y de clase media. Antosca, al igual que millones de personas, vio el documental de 90 minutos Netflix ‘Abducted in Plain Sight', que contaba la historia de Jan Brodberg y desde entonces no pudo sacárselo de la cabeza hasta que decidió ampliarla.

Una representación desde la mirada de la víctima

Su enfoque fue tratar de humanizar a los protagonistas y darle sentido a situaciones que parecen incomprensibles. Tras ofrecer una nueva mirada al género de terror en series como ‘Channel Zero’ y ‘Brand New Cherry Flavor’ o películas como ‘Antlers’, vuelve a adentrarse en la dramatización de hechos reales con una historia llena de situaciones impactantes y retorcidas. Para ello leyó el libro que escribieron Jan y su madre ‘La historia de Jan Broberg: La verdadera historia del crimen de una niña secuestrada’, lo que le conmovió aún más.

Su máxima era mostrar que todos tenemos vulnerabilidades que alguien puede usar en nuestra contra si puede descubrirlas, especialmente cuando confiamos o queremos a esa persona, por ello, la historia de Jan Broberg y su familia puede resultar un cliché. No ayuda que los eventos se hayan contado en innumerables artículos y libros, además del documental, pero abordarlo como una serie completa es un acierto, ya que es un camino demasiado complejo para solo 90 minutos y además aleja el objetivo del sensacionalismo casi implícito en el género.

Lo más interesante al respecto es que Antosca quiso trabajar mano a mano con Jan y su familia para contarla, incluso aparece en un pequeño papel como actriz. Para prepararse revisaron miles de páginas de transcripciones de juicios, notas del FBI, entrevistas y diarios de infancia. Siempre con la aprobación de la visión de las víctimas, que en este caso buscan ayudar a otras posibles personas vulnerables para evitar que les ocurra algo similar. Pero hoy en día son otros tiempos. ‘A Friend of the Family’ presenta a la familia Broberg viviendo en Idaho a primeros de los 70.

Cómo actúan los depredadores

Es importante cómo presenta que fueron miembros destacados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en una bucólica vida mormona en la que aterrizaron los Berchtold, una nueva familia con el patriarca más encantador del pueblo. Robert, o 'B' como se le llamaba, tiene una gran sonrisa y el don de la palabra, y se mete a la familia Broberg en el bolsillo rápidamente, gente amable e ingenua que ignora completamente que en realidad Robert es un depredador con piel de cordero que se obsesiona cada vez más con Jan, que entonces solo tenía 12 años.

Sus maquinaciones son completamente reales, pero es un caso de estudio sobre manipulación, ya que hubo una tormenta perfecta en la que entraban las creencias religiosas, el aislamiento de la comunidad mormona, la cultura ovni que se daba por hecha en muchos medios de comunicación y falta de literatura legal de la época relativa a las agresiones sexuales o la propia pedofilia, algo que no se consideraba una condición estudiada como hoy. Muchos factores que permitieron que Robert secuestrara a la niña no solo una, sino dos veces, aprovechando la nescencia y vulnerabilidad de sus vecinos y el entorno.

La serie va avanzando lentamente, con un desarrollo muy bien estructurado para mostrar cómo Berchtold se infiltró y explotó las vidas de todo el clan, creando muy bien los espacios para transmitir que este tipo de abusos no pasan de la noche a la mañana, dejando claro cómo se ganó su confianza durante un par de años. Un tema intenso y desagradable que hace hervir la sangre por cómo un encantador hombre blanco fue capaz de convencer a casi todos de que era inocente y que apenas se enfrentó a ninguna consecuencia por sus acciones.

Un cuento de hadas oscuro en el mundo real

‘A friend of the Family’ va de la mano con ‘Dahmer’ en cuanto a la ineficiencia del sistema para detener a depredadores en un entorno de confianza por sus apariencias, pero trata temas inquietantes con mucha más sensibilidad. El aplomo y confianza de su tono también cobra vida gracias a un reparto estupendo, con Anna Paquin, Colin Hanks, Lio Tipton y una gran Mckenna Grace, que refleja la difícil personalidad de una adolescente con el cerebro lavado, reflejando en cada mirada el conflicto interno de todo lo que pasa a su alrededor, y la herida que lleva dentro mientras carga con una cruz psicológica inimaginable.

Pero la estrella aquí es Jake Lacy, un actor conocido por sus papeles de buen chico en ‘The Office’ o ‘Girls’ que aquí compone a un Berchtold absolutamente diabólico, porque tuerce su afabilidad impecable en algo tremendamente siniestro, reflejando un cinismo inhumano, una serpiente, u verdadero monstruo contemporáneo que da miedo cada vez que sonríe, con un destello de ojos espeluznante que oculta los verdaderos motivos del personaje. Sus interacciones con ambas versiones de Jan provocan arcadas con frases que fuera del contexto serían completamente inofensivas.

Pero en última instancia, más allá de un desarrollo angustioso y valores de horror psicológico, ‘A Friend of the Family’ es un gran drama sobre una familia que logra superar algo terrible para llegar a un lugar de perdón y curación donde el monstruo ha perdido su poder sobre ellos, lo que no solo hace que valga la pena contarlo para confrontar el estilo habitual de este tipo de relatos, sino por cómo consigue erigirse en sí misma como una obra narrativamente redonda y con propósito, no solo una plasmación de hechos con más o menos profesionalidad.