'The Act': un notable thriller, duro y perturbador, pese a que no logra equilibrar todos sus elementos

La primera vez que aparece el título de 'The Act' impreso en pantalla, es en una escena en la que Dee Dee y Gypsy Rose están concediendo una entrevista televisiva. En esa precisión del momento elegido nos dan la clave sobre de qué va este nuevo drama que ha llegado a España de la mano de Starzplay.

Creada por Nick Antosca, a quien debemos 'Channel Zero', y protagonizada por unas maravillosas Patricia Arquette y Joey King, los ocho episodios de 'The Act' nos hablan que más allá del crimen que se cuenta y sus circunstancias, la historia de nuestras protagonistas es una de teatrillo, de apariencias... y del terror que se esconde cuando se cierran las puertas.

Basada en una historial real, la serie comienza con la llegada a Springfield, Missouri, de Dee Dee (Arquette) y su hija Gypsy (Joey King) afectada por todo tipo de enfermedades graves y crónicas. Lo que para muchos es una increíble historia de superación ante la adversidad, esconde un terrible caso de abuso a menores (y no tan menor era la "niña").

Así, durante la serie iremos viendo cómo Gypsy empieza a descubrir que su propia madre la está engañando y controlando. Descubrimiento que, unido a las ganas de independencia y su propia "revolución sexual/romántica" desencadenará en una serie de eventos que culminarán en la muerte de Dee Dee.

Lo que hay tras el telón

Definía Patricia Arquette a 'The Act' como una serie de terror. Y no es para menos porque, si bien se cataloga como un drama criminal basado en hechos reales, la serie es perturbadora e incluso es duro de ver cómo Dee Dee controla de forma enfermiza a su hija... y ya no hablo de darle una medicina que no necesita en absoluto.

Es este viaje a la psique de una madre enferma mentalmente y la condición a la que ha sometido a su hija. Esa dureza de ver es, precisamente, la principal baza de la serie. Y tampoco es que necesiten demasiados artificios, ya que el solo hecho de pensar que esto ha pasado en la vida real le da un toque tétrico y morboso.

Hay, sin embargo, un par de factores que juega muy a la contra en 'The Act'. El primero es el número de episodios: el material de partida es, simplemente, insuficiente como para poder rellenar ocho horas de televisión y esto se empieza a hacer patente hacia el ecuador de la serie.

El segundo viene más del guion de Nick Antosca, quien no logra terminar de hacer clic a la hora de montar "el caso". Un ejemplo lo tenemos en el mismo primer episodio, donde tras cincuenta minutos de estar postrada en una silla de ruedas se nos revela que Gypsy puede caminar perfectamente. Una revelación (esperada) a la que le falta algo de potencia.

El reparto es espectacular. Tanto King como Arquette se dejan la piel metiéndose literalmente en la carne de estos personajes y cuando 'The Act' se centra en la vida en la casa de las Blanchard, en el terror psicológico que se da dentro de esas cuatro paredes, en la cada vez más tensa e inquisitorial relación madre e hija, es cuando la serie brilla más.

Por el contrario, son en las escenas de "cómo se ve esto desde fuera", de la vecina recelosa (interpretada por Chlöe Sevigny), de la doctora que sospecha cosas (Poorna Jagannathan), etc. donde el guion se muestra bastante torpe.

La impresión que dejan estas escenas es la de ser una colección de estampas con diálogos pobres y poco aporte a la historia que parece más cercana al "siempre saludaba" que tantas veces vemos en las noticias de sucesos que a una exploración de la comunidad donde se desarrolla la historia.

'The Act' es perturbadora, es dura de ver, es adictiva y está realizada con muy buena mano. La pena es que el guion esté ligeramente descuidado, sobre todo cuanto salen del binomio de las Blanchard, logrando un regusto amargo en una serie que, por otro lado, es bastante notable.