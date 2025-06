El retorno de 'Phineas y Ferb' se ha estrenado en Estados Unidos y parte del mundo, pero en España aún no. Y nadie sabe cuándo aparecerá en Disney Plus

Si te canto "Más o menos cien días hay de vacaciones", es probable que tengas durante todo el día la canción de 'Phineas y Ferb' en la cabeza. Y es que la serie marcó a toda una generación con su exaltación de la amistad y las aventuras veraniegas durante 137 episodios (y unas cuantas películas y especiales) gracias a unos guiones con humor inteligente e incisivo, running gags continuos y acertados y, por supuesto, frases que a día de hoy es imposible no seguir repitiendo. Pero... ¡Un momento! ¿Dónde está Perry?

Ferb, ya sé lo que no vamos a ver hoy

La noticia del retorno de 'Phineas y Ferb' en una temporada 5 fue una auténtica fiesta para cualquiera que guarde en su corazoncito un poco de amor por la animación en dos dimensiones, los personajes carismáticos, las canciones pegadizas y -por qué no decirlo- la coña marinera. Sin embargo, lo que prometía ser un camino de color de rosa y ardillas en las mallas se ha teñido de gris.

Tras el estreno ayer de tres episodios en Disney Channel y su correspondiente subida a Disney+ en Estados Unidos (además de en otros lugares del mundo, como Latinoamérica... y Reino Unido, donde por algún motivo se han lanzado todos los capítulos a la vez), en España aún no tenemos noticias sobre el futuro de los hermanos. De hecho, hoy la plataforma no tiene estrenos programados en nuestro país, y mañana tan solo veremos un nuevo programa de 'Tu cara me suena'. Si te estás preguntando por qué Disney no sube el contenido de Disney, no te preocupes, porque no eres el único.

En los últimos tiempos, Disney+ ha estado escamoteando contenido del público español (por ejemplo, el documental de 'Goofy e hijo' o el de 'Mary Poppins') y cambiándolo por lo que, se supone, es más del gusto de sus suscriptores: series de Atresplayer como 'Vis a vis' o 'Aquí no hay quien viva'. El retorno de 'Phineas y Ferb' es un hito generacional que, además, se está llevando unas críticas excelentes: ¿Por qué tenemos que ser los últimos en disfrutarlo?

No deja de ser extraño que Disney esconda el contenido propio de mayor éxito de su plataforma y no dé noticias sobre su futuro de ninguna de las maneras. Quizá sea, como le dijeron a Tony Gilroy, que creen que el streaming está muerto. O quizá, quién sabe, haya un plan maestro entre manos. De momento, no nos queda otra que decir "¡Mamá! ¡Phineas y Ferb no han estrenado su nueva temporada en España!".

