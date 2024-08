Qué fue de Ashley Tisdale, de chica Disney en 'High School Musical' a fracasar con 'Scary Movie 5' y fundar su propia marca de productos

Algunas chicas Disney han sabido aprovechar el empujón que les dio trabajar en la compañía del ratón para desarrollar su carrera profesional (como Selena Gomez o Miley Cyrus), pero otras muchas cayeron en el olvido después de su época de mayor popularidad. 'High School Musical' fue todo un hito pero, ¿qué fue de Ashley Tisdale?

Chica Disney, cantante y actriz

Ashley Michelle Tisdale nació en 1985, en Monmouth Country (Nueva Jersey, EE.UU.). Aunque asegura que fue al colegio como una más e incluso trabajó en tiendas de ropa para sacarse unos dinerillos, comenzó desde muy pequeña su carrera como actriz. A los tres años ya estaba haciendo audiciones para anuncios de TV y a los ocho ya había protagonizado musicales como 'Los miserables' en centros comunitarios.

Finalmente, ella y su familia se mudaron a Los Ángeles, donde empezó hacer sus pinitos en el cine con 12 años y dos breves papeles en las series 'Este chico es un genio' y 'Siete en el paraíso'. También comenzó su experiencia como actriz de doblaje en 'Bichos', 'Todos los perros van al cielo' o la versión inglesa de 'Susurros del corazón'.

Después de papeles muy secundarios en 'Donnie Darko', 'Malcolm', 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir', le llegó la serie con la que dio su primer paso para ser chica Disney: 'Hotel dulce hotel', la serie de los gemelos Sprouse donde interpretó a Maddie durante 87 episodios, entre 2005 y 2008. Si bien no continuó en el spin-off 'Zack y Cody: Todos a bordo', sí tuvo un cameo en un episodio.

Pero el personaje que la convirtió en una estrella fue Sharpay en 'High School Musical', el musical juvenil de 2006 que nació como TV movie para Disney Channel, pero que resultó ser un auténtico boom y causó furor entre los jóvenes, desde niños a adolescentes.

Catapultó a la fama a Zac Efron, Vanessa Hudgens, Tisdale y el resto de su joven reparto, que comenzaron a hacer giras de conciertos y volvieron para 'High School Musical 2' en 2007, y en 2008 con 'High School Musical 3: fin de curso', que esta vez sí que se estrenó en salas de cine.

El reparto de 'High School Musical'

A partir de ahí también empezó su carrera como cantante (como toda chica Disney) y su primer álbum vendió miles de copias. También fue la época en la que alcanzó mayor notoriedad como actriz de doblaje, prestándole su voz a Candace en 'Phineas & Ferb'.

En 2008, fundó su propia productora (Blondie Girl Productions) y sacó adelante la comedia romántica 'Imagínatelo', que coprotagonizó junto a Robbie Amell. A la que seguiría la cinta infantil 'Pequeños invasores' y el spin-off basado en su personaje de 'High School Musical', 'La fabulosa aventura de Sharpay'.

En 2010, protagonizó en The CW 'Hellcats', una ambiciosa serie sobre animadoras que no terminó de encontrar a su público y fue cancelada tras una única temporada. Sin embargo, ese papel le abrió las puertas de la TV, donde tuvo breves roles en 'Hijos de la anarquía', 'Hope' y 'The crazy ones'.

En 2013, Tisdale tomó la mala decisión de participar en 'Scary Movie 5' como sustituta de Anna Faris y la secuela no solo sentenció a muerte la franquicia, sino que marcó su carrera como actriz para mal y no ha levantado cabeza desde entonces.

Ashley Tisdale en la actualidad

Aparte de actuar, Tisdale también ha participado en multitud de causas benéficas, y en 2016 sacó su tercer álbum, tras decidir volver a centrarse en la música. Además, ha sido jurado en 'The Masked Dancer' (el spin-off de 'Mask Singer') y es la fundadora de Frenshe, una línea de productos de belleza, bienestar y autocuidado.

Si bien es cierto que poca cosa más ha hecho de imagen real quitando la serie de Netflix 'Feliz Navidad y esas cosas' y la serie 'Carol's Second Act', la animación nunca le falló y es el ámbito donde más activa ha estado los últimos años, con 'Sabrina. Secretos de brujas', 'Ginger Snaps', la película de 'Baby Shark', la película de 'Phineas y Ferb: Candace contra el universo' y, por supuesto, el revival de esa misma serie.

En Espinof | Qué fue de Ryan Phillippe, el ídolo de adolescentes en los años 90 que quiso ganar prestigio pero acabó olvidado por Hollywood

En Espinof | Las mejores películas de Disney de todos los tiempos