El apagón más divertido está en uno de los mejores episodios de 'Friends'. Fue culpa de otra serie

Probablemente uno de los episodios más recordados de 'Friends' (y, fíjate que hay muchísimos de este calibre) puede ser perfectamente 'El del apagón' (1x07). Seguramente recordaréis los detalles: un apagón afecta a toda la ciudad; Chandler queda atrapado en un cajero con una modelo, los demás andan buscando un gato y Paolo entra en escena, etc.

Un episodio desternillante (probablemente uno de los más divertidos de la sitcom) en el que ya los engranajes parecían suficientemente engrasados y que se sitúa en los orígenes del "Must See TV", es decir, las imprescindibles noches de los jueves de la cadena NBC. Un capítulo estupendo que formaba parte de un crossover de series.

Emitido el 3 de noviembre de 1994, 'El del apagón' era una entrega más de una noche especial diseñada por los ejecutivos de la cadena NBC. Su objetivo: llamar todavía más la atención con su cuatro comedias de los jueves, es decir, 'Loco por ti', 'Friends', 'Seinfeld' y 'Madman of the People', en lo que sus protagonistas vivían el mismo acontecimiento. En este caso, un apagón.

Must See TV a oscuras

"No recuerdo exactamente cómo surgió el tema del apagón", reconocía Dan Holm (por entonces director senior en NBC) a Esquire, "pero recuerdo que es entonces cuando el slogan 'Must See TV' empezó a calar". Así, se pusieron manos a la obra para, sin molestar demasiado a las tramas, diseñar una noche de crossover.

De esta manera, en 'Loco por ti', el personaje de Helen Hunt causa un apagón al trastear con los cables de la azotea de su edificio. La idea es que esto se viese en el resto de las series, algo que cumplió 'Friends' y la desaparecida (y borrada de la memoria de la gente) 'Madman of the People'. En 'Seinfeld' se negaron. En su lugar vimos 'La gimnasta', que no tenía nada que ver con la temática.

El experimento no era nuevo, ya años antes se vivió un "Sábado de huracán" con 'Las chicas de oro', 'Nido vacío' y 'Nurses' capeando la misma tormenta tropical. Sin embargo, este "jueves de apagón" fue totalmente diferente en términos del impacto que tuvo. Los telespectadores compraron la propuesta y el público subió como la espuma... y se quedó. NBC llevaba tiempo queriendo marcar terreno con la noche de los jueves y estuvo un buen tiempo sin rival gracias a ello.

