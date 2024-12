El mayor error de 'Friends'. Matt LeBlanc explica por qué el spin-off con Joey estaba "condenado desde el principio"

2004 fue un año complicado para la cadena estadounidense NBC. Sus grandes éxitos como 'Friends' acababan y otros como 'Urgencias' o 'Will y Grace' estaban ya en horas bajas y apuntando a sus últimas temporadas. Así que era bastante normal que los ejecutivos de la cadena le diesen prioridad para la temporada 2004/2005 a un spin-off de una de las mejores sitcoms de la historia. Salió regular, tirando a mal.

Hace 20 años, en septiembre de ese año se estrenaría en el mismo hueco que 'Friends', 'Joey' que, como podéis imaginar, estaba protagonizada por Matt LeBlanc. La premisa era sencilla: Joey Tribbiani se mudaba a la otra punta del país para perseguir su carrera como actor. Allí se juntaría con su hermana Gina (Drea DeMatteo), su sobrino Michael (Paulo Constanzo) y su atolondrada vecina Alex (Andrea Anders).

Una serie que, sobre el papel, no tendría por qué no funcionar pero al que en pantalla le faltaba química entre los personajes y también algo de chispa. Algo que notó tanto la crítica, que no comulgó (bueno, tampoco les convenció mucho 'Friends' en su inicio) como la audiencia. Si bien su primer episodio reunió a 18,6 millones de espectadores, esa cifra fue cayendo paulatinamente. Aún así, aguantaron dos temporadas hasta que en NBC se les acabó la paciencia.

Un Joey cambiado

Kevin S. Bright, uno de los cocreadores de 'Friends', subió a bordo del spin-off como director del mismo. Sin embargo, algo le olía mal. El productor notó que los guionistas (Shana Goldberg-Meehan y Scott Silveri) y la propia ejecutiva de NBC habían decidido llevar al personaje por senderos que no cuadraban con el Joey "de siempre". Así lo aseguró hablando para TheAge:

«En 'Friends' Joey era una mujeriego, pero disfrutábamos sus proezas. Era un amigo sólido, un tipo con el que sabías que podías contar. Joey fue deconstruido para ser un tío que no podía conseguir trabajo, no podía pedir salir a una chica. Se volvió un personaje patético y sombrío. Noté que se movía en la dirección equivocada, pero no me escucharon.»

De hecho, el propio Matt LeBlanc reconoció hablando para RadioTimes que el cambio de tono con el personaje fue lo que, decididamente, condenó la serie:

«Fue condenada desde el comienzo. El guion y las bromas estaban OK pero el conflicto y los obstáculos en las historias no eran lo bastante válidas. En Friends, Joey siempre era un vaso medio lleno. En Joey era el vaso medio vacío y eso era triste. Fue el mismo showrunner que en Friends y creo que deberíamos habernos tomado un año libre.»

El actor, además, reconoce que le vino grande la responsabilidad que era ser el protagonista de la serie en vez de gozar de lo coral que era 'Friends'. Sin embargo, a pesar de que considera 'Joey' un fallo, bromea con que el dinero valió la pena: «Hice 30 millones de dólares, ojalá tener otro fracaso como ese.»

A pesar de la broma, para LeBlanc fue un punto y aparte en su carrera, que anunció que tomaría una pausa de un año... que al final se convirtieron en seis alejado de las cámaras. Su regreso fue, eso sí, para enmarcar como protagonista de 'Episodes', donde hacía de una versión de sí mismo que buscaba una nueva oportunidad en la televisión.

En Espinof | Las mejores series de comedia en streaming

En Espinof |