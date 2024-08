"¿Es una guarra o una ramera?". La pelea que tuvieron los creadores de 'Friends' porque a la cadena no le parecía bien esta trama de Monica

El piloto de una de las sitcoms más míticas de la historia, 'Friends' estuvo a punto de ser ligeramente diferente. Y es que una de las subtramas de dicho primer episodio de la serie no le hacía especial gracia a la cadena. Más en concreto a un ejecutivo de NBC al que le preocupaba que al público le cayera mal Monica Geller, el personaje encarnado por Courteney Cox.

Si recordáis, dicho episodio tiene una subtrama en la que esta se acuesta en la primera cita con Paul "el de los vinos" después de que este le dijera que no ha tenido sexo desde su última ruptura dos años antes —luego supimos que era un truco para lograr llevar a la cama a la muchacha—. Algo que incomodó a algún mandamás, tal como recuerdan los cocreadores de 'Friends' David Crane y Marta Kauffman.

«El que estaba a cargo dijo: "No nos va a gustar Monica porque [en el piloto] se acuesta con un tío en la primera cita."», comenta Crane en una reciente retrospectiva de The Times. «Nosotros razonamos que la hacía empática.» Si bien en The Times no nombran quien era este ejecutivo, este se trataría del mismísimo jefe de NBC en esa época, Don Meyer, tal como comentaron unos años atrás en EW.

A golpe de encuesta

Identidades aparte, el caso es que el debata no quedó nada zanjado y el hecho de que la idea era que la serie se grabase con público en directo permitió una nueva jugada por parte de la cadena: preguntar directamente a la audiencia:

«La cadena, intentando demostrar que a la audiencia no le gustaría Monica si se acostase con un tío en la primera cita, distribuyó una pequeña encuesta a a la audiencia en nuestro ensayo de vestuario. Y era tan sesgada. La pregunta era en plan: "Cuando Monica se acuesta con un tío en su primera cita, ¿es ella a) una guarra o b) una ramera?" La gente escribió diciendo "No, está bien."»

Así que, de algún modo, se alinearon las ideas del público con la de los creadores, que pudieron conservar esa trama para empezar a moldear la personalidad de uno de los grandes personajes de 'Friends'.

