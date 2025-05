Isaac Dixon acaba de coronarse como el personaje más despreciable 'The Last of Us'. Aunque existe una razón para odiarle un poquito menos

Aunque ya se haya hablado de él previamente en 'The Last of Us', la verdadera carta de presentación de Isaac Dixon la hemos visto en el episodio de esta semana. Y parece que, junto a Abby, él también acaba de ganarse todas las papeletas para convertirse en uno de los principales villanos de la serie. A partir de aquí, las siguientes líneas estarán plagadas de SPOILERS.

En una de las secuencias más desagradables de ver del nuevo capítulo de la serie, Isaac Dixon (Jeffrey Wright) se nos presenta como el líder del Frente de Liberación de Washington, el grupo militar con sede en Seattle. Le vemos interrogando a un prisionero y torturándole, tratando de sonsacarle cierta información en medio del conflicto en el que están inmersos ambos.

Al igual que ocurrió con Eugene, ahora es el turno de explicar quién es Isaac Dixon, el nuevo enemigo de Ellie en 'The Last of Us'.

El nuevo villano de 'The Last of Us'

Por si no fuera suficiente con lo que ocurrió con Abby (Kaitlyn Dever) hace ya dos semanas, la serie acaba de situar en el tablero a otro enemigo para Ellie (Bella Ramsey). Se trata de Isaac, al que vuelve a interpretar Jeffrey Wright después de darle vida en el videojuego de Naughty Dog.

Su trayectoria le hará entrar en el podio de los personajes a los que más odiarán los espectadores y la razón para hacerlo es muy obvia. Si tenemos en cuenta lo que se narra en los videojuegos, Isaac no solo autorizó la misión de venganza de Abby Anderson que acabó con la muerte de Joel Miller (Pedro Pascal), sino que promete convertirse en una verdadera amenaza para el resto de protagonistas.

Y junto a él, el resto de miembros del Frente de Liberación de Washington (FLW), también conocidos como Lobos.

La versión del personaje en la serie

Aunque tanto en el videojuego como en la serie el personaje esté interpretado por el mismo actor, lo cierto es que Isaac es ligeramente diferente en ambas producciones. Las dos versiones comparten antecedentes militares y un odio acérrimo a los serafitas, pero el de la serie incorpora una mayor brutalidad. Y también un gusto refinado para los utensilios de cocina.

Además, lo poco que hemos visto de él en la serie lo muestra como alguien realmente despreciable y sabemos que no duda en utilizar la violencia extrema para cumplir sus objetivos. Ya lo hizo cuando era suboficial de la FEDRA (Agencia Federal de Respuesta a Desastres) y desertó, acabando con la mayoría de su antigua tripulación.

Sin embargo, la serie opta por desarrollar al personaje de una manera que no se hace en el juego, dejando que sea una especie de dictador que no duda a la hora de aniquilar a quien se le ponga por delante.

Una conexión con Abby

Los que hayan jugado a los videojuegos sabrán que Isaac no llega a interactuar con Ellie, pero lo que sí hace es ayudarla de forma indirecta y hasta cierto punto. Y probablemente sin ser consciente de que lo está haciendo cuando empiece a tener ciertos choques con Abby en el futuro.

Sin entrar en spoilers del juego, se puede decir que la relación que tienen Isaac y Abby es la de un comandante y una subordinada, y no es para nada comparable con la de Joel y Ellie. Pero es posible que la versión televisiva de 'The Last of Us' se las ingenie para sorprendernos con el personaje, que en los videojuegos no tiene mucha profundidad o desarrollo narrativo.

De hecho, lo poco que hemos visto de él hasta ahora parece indicar que la serie tiene mucho más que contarnos.

