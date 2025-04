¿Quién es Eugene en 'The Last of Us'? Ponemos frente a frente al personaje del videojuego y al de la serie de HBO

Está claro que adaptar una propiedad intelectual con una fanbase tan sólida y amplia como la de 'The Last of Us' es prácticamente una actividad de riesgo. Pero si algo están logrando los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann es encontrar un equilibrio casi perfecto entre el máximo respeto a la narrativa de los videojuegos originales y la introducción de nuevos elementos que amplían su universo, aportando un gran aliciente a los parroquianos que lo conocen al dedillo.

El notable arranque de la temporada 2 de la serie de HBO ha vuelto a seguir esta fórmula que ya estuvo presente en la primera tanda de episodios, combinando la fidelidad con la introducción de nuevos personajes y subtramas que, probablemente, encuentren en el misterioso Eugene su máximo exponente hasta el momento. Pero... ¿quién diantres es este hombre que, según parece, fue asesinado por Joel?

El Eugene de la serie

En el marco de la serie, conocemos la existencia de Eugene a través de Gail, el personaje interpretado por Catherine O'Hara que sirve de psicoterapeuta al Joel de Pedro Pascal —en otro momento hablaremos de esta escena, porque es magnífica en términos de interpreatción—. Durante su sesión de terapia, Gail hace referencia a que ese día celebra "el primer cumpleaños sin su marido en 41 años" para, poco después, dar un contexto de lo más revelador.

Con una frase demoledora, la psicóloga —que no psiquiatra, porque "esos son los de las pastillas"—, se enfrenta a Joel con un arrebato de asertividad:

"Disparaste y asesinaste a mi marido. Asesinaste a Eugene, y te guardo rencor por ello. No, tal vez algo más que eso. Te odio por ello. TE odio por ello y, sí, sé que no tuviste elección. Lo sé y sé que debería perdonarte, pero lo he intentado no puedo, por cómo lo hiciste".

A pesar de lo expositivo de estas líneas de diálogo, sólo dan respuestas a medias sobre quién es el Eugene de Craig Mazin —que escribe y dirige el episodio—. Gracias a ellas sacamos en claro que el incidente fue reciente —por ser el primer cumpleaños sin su marido— y que la falta de elección de Joel puede ser debida a la defensa propia o ajena por una potencial infección del hombre. Pero el subrayado sobre el cómo fue la ejecución deja aún más dudas en el aire.

Más allá de esto, de que era un experto en el noble arte del cultivo de marihuana y de que en el show tendrá el rostro y la voz de Joe Pantoliano, a quien veremos más adelante durante un flashback, poco más sabemos sobre esta versión de Eugene, que será un pilar fundamental para comprender la evolución de Joel durante los 5 años que han transcurrido desde el final de la primera temporada y su estado emocional actual, marcado por algo más que su mala relación con Ellie.

El Eugene del videojuego

Eugene con su familia en The Last of Us: Parte II

El el videojuego la cosa es bastante diferente, comenzando por el factor diferencial de que Eugene sólo hace acto de presencia a través de conversaciones entre Ellie y Dina —y de un par de fotografías—que nos dan unos cuantos detalles sobre quién fue. Estos incluyen aspectos referentes a su personalidad, que le definen como una persona divertida e inteligente que, por otro lado, vivió una vida de lo más dura y solitaria debido a sus labores con los Luciérnagas.

Además, sabemos que fue una suerte de mentor de Dina en lo que respecta a su manejo de dispositivos electrónicos y que pasó buena parte de su vida lejos de su hogar, donde dejó a su hija y a su mujer, quien, tal y como se descubre en una nota que puede leerse en una librería durante el gameplay, le rogaba que regresara. Pero Eugene, codo con codo con Tommy, estaba demasiado ocupado con sus acciones terroristas contra FEDRA.

Lejos de morir a manos de Joel, el Eugene del videojuego, tal y como recuerdan Ellie y Dina, falleció de un ictus a los 73 años de edad, marcando la última gran diferencia para un personaje que apunta a ser indispensable para una segunda temporada de 'The Last of Us' que acaba de arrancar y a la que le queda mucha, pero muchísima tela que cortar. Id buscando un buen cojín para abrazar, porque nos esperan emociones demasiado fuertes.

En Espinof | Cuando 'The Last of Us' te sabe a poco: 4 películas geniales de ciencia ficción postapocalíptica que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO