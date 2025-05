'The Equalizer' ha sido cancelada de la noche a la mañana tras 5 temporadas, pero Queen Latifah amenaza con volver pronto como heroína de acción

Arranca mayo con curvas en el panorama televisivo y es que, si bien es de esperar que sigamos con rondas de noticias sobre la continuidad o no de decenas de series estadounidenses, no nos esperábamos para nada el que se anunciase la cancelación de 'The Equalizer' en vísperas de la emisión del último episodio de la temporada 5.

De esta manera, la cadena estadounidense CBS confirmó el viernes por la noche que no habría temporada 6 de la serie de acción protagonizada por Queen Latifah. Un momento inusual teniendo en cuenta que en apenas 48 horas se emitiría el ahora final de la serie. Una cancelación sorprendente, por tanto, más por lo abrupto del momento que por sus motivos.

La ficción ya estaba en la cuerda floja, más aún teniendo en cuenta que desde CBS están siendo este año mucho más cuidadosos a la hora de renovar y anunciar nuevos proyectos y spin-offs. En el caso de 'The Equalizer' parece que estaba sobre la mesa de negociación la posibilidad de una temporada 6 de tan solo 13 episodios que sirviese para cerrarlo todo. Algo con lo que finalmente no han procedido, al igual que con el spin-off protagonizado por Titus Walliver.

Latifah volverá

«Ha superado todo lo que soñamos», asegura Queen Latifah en su Instagram, «tener la oportunidad de hacer esto durante cinco temporadas se siente, sinceramente, surrealista.» La actriz y productora, además, asegura que ya está trabajando en otro proyecto de acción: «Volveré pronto a dar palizas», concluye.

Estrenada en 2021, 'The Equalizer' es una reimaginación de la serie de los 80 separada por completo de la versión cinematográfica protagonizada por Denzel Washington y que ya cuenta con tres entregas. En España la serie se emite en Calle 13, que estrenó esta temporada (ahora final) el pasado marzo.

