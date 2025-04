Nueva serie para el protagonista de 'Lucifer'. ¿Su objetivo? salvar a una franquicia policíaca en horas bajas

Una de las grandes franquicias televisivas de los últimos años se resiste a morir, al menos de momento. Si bien la doble cancelación simultánea de 'FBI: Most Wanted' y 'FBI: Internacional' hacía presagiar que un futuro cierre de 'FBI' como saga, parece que todavía hay cierta esperanza, ya que desde la cadena estadounidense CBS han anunciado luz verde para un nuevo spin-off.

De esta manera, a partir de la temporada que viene veremos 'CIA', título provisional de este nuevo spin-off, que estará protagonizado por alguien al que muchos fans tienen bastante cariño: Tom Ellis. Actor protagonista de 'Lucifer' y a quien más recientemente hemos visto en 'Tell Me Lies'.

A pesar de su título, 'CIA' no se separará del todo del FBI ya que tendremos un emparejamiento entre un agente charlatán y no demasiado riguroso de la CIA, encarnado por Ellis, y un experimentado agente del FBI que sigue las normas al dedillo. Ambos deberán aprender a trabajar juntos para investigar casos y criminales que amenazan el suelo estadounidense.

El declive del spin-off

La serie viene de la mano de Dick Wolf (quién si no) y David Hudgins y el objetivo es mantener todo lo que puedan la franquicia a flote más allá de la serie principal. Recordemos que 'FBI' tiene asegurada su existencia hasta 2027, cuando se agote su renovación por tres temporadas que recibió el pasado 2024. Actualmente, su séptima temporada está siendo la menos vista de todas.

Estamos ahora mismo en plena época de configuración de parrillas para la temporada que viene por parte de las cadenas generalistas y, si algo parece que están cuidando bastante es el tema de lanzar spin-offs para construir franquicias de 3 o 4 series simultáneas. Un claro ejemplo lo tenemos precisamente con CBS, que ha pasado de tener noches enteras dedicadas a una sola franquicia (NCIS, por ejemplo) a repartir y no abusar tanto.

La clave parece la no saturación, lo que implica contenerse bastante a la hora de aprobar spin-offs. De hecho, ya sabemos que no tendremos sendas nuevas series de 'The Equalizer' (con Titus Walliver) ni de su comedia 'The Neighborhod' (con Juani Feliz). Por otro lado, sí que se ha aprobado 'Sheriff Country', spin-off de 'Fire Country' y tendremos una continuación de 'Blue Bloods'.

