Jason Statham casi muere durante el rodaje de una de sus películas más famosas: "Desde ese día, aprecio muchísimo la vida"

Jason Statham sigue consolidando su lugar como una de las grandes estrellas del cine de acción. Con más de dos décadas de carrera a sus espaldas, Statham se ha hecho un nombre sin necesidad de formar parte de franquicias como Marvel o Star Wars, demostrando que su atractivo se sostiene por su carisma, presencia física y capacidad de adaptarse a cualquier tipo de acción.

Lo que le diferencia a Statham es su habilidad para brillar en colaboraciones estratégicas, especialmente junto a Sylvester Stallone, con quien ha compartido algunas de las escenas de acción más memorables de los últimos años. Pero esto también pudo acabar con su carrera.

Momentos arriesgados

Hace más de una década, Statham interpretó a Lee Christmas por primera vez en 'Los mercenarios 3' ('The Expendables 3', 2014), el thriller de acción que sigue a un grupo de operativos de élite en busca de venganza.

Junto a Stallone, Jet Li, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson y Wesley Snipes, Statham destacó no solo por su presencia en pantalla, sino también por su entrega física. De hecho, casi muere durante una escena en la que conducía un camión hacia el Mar Negro tras fallar los frenos, una hazaña que atribuye a su preparación física.

Durante el primer acto del filme, el equipo se dirige a Somalia en una misión. Esto sale mal y se acaban viendo envueltos en una intensa persecución con los secuaces de Stonebanks, el villano. Christmas, interpretado por Statham, conduce el camión en el que intentan escapar, pero aunque todo acabase saliendo bien, lo cierto es que, durante un ensayo, los frenos del camión fallaron.

Statham logró salir por una ventana, pero, al recordar el accidente en Red Bulletin, reveló que la funda de su pistola se enganchó. Afortunadamente, logró escapar, aunque cayó al agua y se complicara la escena, y todo salió bien, consagrándose como la estrella que es.

Aun así, también fue algo que le dejó huella: "Fue una experiencia horrible, una que pone las cosas en perspectiva y una verdadera recalibración de todo. Desde ese día, he apreciado muchísimo la vida y poder caminar sobre el suelo".

Su película más reciente es 'Shelter: El protector' y, paralelamente, se prepara para estrenar 'Mutiny', otro thriller de acción, y ya tiene confirmado para 2027 'The Beekeeper 2', la esperada secuela de su éxito de 2024.

Este constante flujo de proyectos demuestra que su carrera sigue imparable, mostrando que cada nuevo proyecto se convierte en una oportunidad para expandir su legado en el cine de acción.

