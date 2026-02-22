Meses después de retorcernos en las salas de cine, acaba de estrenarse en streaming una de las mejores películas de terror del último año

Hay años que son más o menos impresionantes, pero en general llevamos un buen periodo para el cine de terror a diferentes escalas, sobre todo gracias a la salida de nuevas voces que aprovechan el género para meterse antes en el terreno del cine profesional. Se está viendo además un interesante trasvase desde el mundo YouTuber que está aprovechando la relativa libertad del mundo independiente.

De los más destacados de esta corriente, hasta el punto de ser un nombre por sí mismos y que se desconozca su pasado como YouTubers, son los hermanos Danny y Michael Philippou, también conocidos como los RackaRacka, que están desarrollando su propia identidad en el terror con películas como ‘Devuélvemela’.

Círculo mortal

Su segunda película como cineastas es un interesante salto adelante en su manera de abordar el horror sobrenatural, que incluye elementos dramáticos bastante oscuros. Con Sally Hawkins dando una interpretación sideral, esta visceral experiencia ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Dos hermanos muy conectados entre ellos se ven de repente en una devastadora situación cuando su padre fallece. Teniendo que pasar por el sistema de acogida, ambos son adoptados por una mujer que vive en las afueras, y parece guardar un interés especial en la más joven. Poco sospecharán que ese interés esconde ambiciones oscuras.

Los Philippou han hecho hasta el momento dos cintas de terror protagonizadas por actores jóvenes e incluso adolescentes, intentando además en todo momento mantener su perspectiva en lugar de aplicar una mirada más adulta a la historia o una jarana inconsciente por el mero hecho de que pueda entretener a este público. Así, el dúo puede mirar a conceptos como la muerte y la pérdida desde la experiencia juvenil, contrastando con aproximaciones más marcadas por la experiencia.

‘Devuélvemela’: pérdida y terror desde las entrañas

Es un aspecto que hace distinto e interesante su colección de historias de terror, que en el caso de ‘Devuélvemela’ sirve también para explorar cierta desprotección de la infancia que también concierne a otra popular película como ‘Weapons’. Los RackaRacka optan por elaborar una experiencia un poco más intensa, elaborando secuencias viscerales con la imagen y el sonido que provocan retorcimiento en la butaca.

Hay astucia y también empatía con estos personajes, mientras se desarrolla un misterio y fenómenos bastante chungos que no causan indiferencia. ‘Devuélvemela’ es bastante lanzada en su propuesta, pero se dirige a rincones correctos e incluso sorprendentes, volviéndose así una de las mejores películas de género del año pasado.

