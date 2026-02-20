Matthew McConaughey y Timothée Chalamet tienen claro que la IA ha llegado al cine para quedarse: "Sin duda alguna, va a infiltrarse en nuestra categoría en los Óscar"

Durante el último año, no ha habido semana donde no se nos prometa por activa y por pasiva que la IA va a acabar con todos los puestos de trabajo de la industria del cine (con algunos, por algún motivo, salivando con la posibilidad). Que si una actriz virtual, que si un vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt peleándose, que si una película hecha íntegramente por IA, que si Darren Aronofsky lanzando su propia serie en YouTube (cuyo segundo episodio ha sido visto por 4400 personas, por cierto)... Con una nueva huelga de guionistas al borde de la esquina y los estudios apostando cada vez más por la novedad de turno, no puede quedar nadie sin sacar el tema.

¡Mamma mIA!

De momento, nuestras estrellas son humanas y más que humanas. Nadie duda del poder en taquilla de Timothée Chalamet y Matthew McConaughey, pero hasta ellos mismos dudan sobre su futuro, como han contado en Variety. Tras la pregunta de un estudiante sobre la IA, el protagonista de 'Interstellar' ha afirmado "Está llegando. Ya está aquí. No lo neguéis". Más claro, el agua.

No bastará con quedarse al margen y hacer un llamamiento moral diciendo: "No, esto está mal". No va a durar. Hay demasiado dinero que ganar y es demasiado productivo. Por eso digo: sed dueños de vostros mismos. Vuestra voz, vuestra imagen, etcétera. Registraos como marca comercial. Haced lo que tengáis que hacer para que, cuando llegue, nadie pueda robaros.

A este respecto, McConaughey registró hace poco su mítico "Alright, alright, alright!" (de 'Movida del 76'), además de otras imágenes de sí mismo. Está tan seguro del futuro que hasta habla de los Óscar de dentro de unos años: "Sin duda alguna, va a infiltrarse en nuestra categoría. ¿Se convertirá en otra categoría? ¿Tendremos, dentro de cinco años, 'mejor película de IA'? ¿'Mejor actor de IA'?". Con suerte, tendremos unos premios alternativos a los que nadie hará ni caso.

Quizás. Creo que eso podría pasar: se convertirá en otra categoría. Estará ante nosotros de formas que ni siquiera vemos. Va a ser tan buena que no notaremos la diferencia. Esa es una de las grandes preguntas en este momento: la cuestión de la realidad. Es más difusa que nunca, lo cual es muy emocionante, en mi opinión, pero también da miedo. Preparaos para ello. Mantened vuestro propio rumbo, para que al menos tengáis capacidad de acción cuando empiece a traspasar los límites.

Para Chalamet, la cosa no pinta mejor. "Va a ser una guerra que tendremos que librar todos juntos. Suena conflictivo, no es mi intención, pero es una responsabilidad de los dos lados. Por desgracia para vuestra generación, creo que seréis vosotros quienes tendréis que averiguar cómo integrarlo. Las personas que ocupan puestos de poder en la actualidad, como yo o como Matthew, tenemos la enorme responsabilidad de velar por que las puertas permanezcan abiertas. Algunos de los papeles que me ayudaron a impulsar mi carrera, ni siquiera sé si estarían disponibles hoy en día".

De hecho, McConaughey le pone a Chalamet el ejemplo de que le recreen virtualmente en una fiesta de cumpleaños en las Bahamas como su personaje de 'Marty Supreme'. "Pueden hacerlo, pero tendrán que venir a ti y preguntarte, '¿Puedo?'. O tendrán problemas. Y tendrás la oportunidad de decir 'Sí, por este dinero' o 'No'". ¿No os sorprende a veces cómo estamos hablando en términos de ciencia-ficción de un presente agotador? Pues no tiene pinta de que los próximos dos años la cosa vaya a aminorar: los más ricos se han gastado demasiado dinero en esto como para que fracase sin llevarnos a una nueva crisis global. Es lo que hay.

