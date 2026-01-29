Darren Aronofsky presenta el tráiler de su serie hecha con IA. Tiene una pinta tan horrenda como cabría esperar, y parece que el público no está muy por la labor

"Parece mierda calentada en el microondas", "Ahora Aronofsky ni siquiera necesita una cámara para plagiar el trabajo de otros", "Borrad esto", "Qué tiempos tan terribles para tener ojos", "Esto es bochornoso", "Nadie quiere esta basura", "Parece que se ha quedado sin películas de Satoshi Kon para copiar", "Menuda pinta de basura"...

Podría seguir poniendo ejemplos, pero estos son solo unos cuantos de los 104 comentarios que, hasta el momento, figuran en el tráiler de 'On This Day... 1776', la serie de formato corto que Darren Aronofsky ha producido bajo el ala de Time Studios, y que ha sido creada utilizando inteligencia artificial generativa. Por si te lo preguntas: sí, el avance tiene una pinta tan horrenda como cabría esperar, con un look que grita "AI Slop" a los cuatro vientos.

Darren IAronofsky

La producción recrea los diferentes momentos de la fundación de los Estados Unidos de América en varios episodios, incluyendo el alzamiento de la Grand Union Flag en Prospect Hill o la llegada de Thomas Paine desde Inglaterra, y lo hace sirviéndose de herramientas de IA generativa como Google DeepMind. No obstante, la mano humana ha sido necesaria, y de un modo bastante espinoso.

Y es que las voces de los personajes de 'On This Day... 1776' son, según el estudio Primordial Soup, actores afiliados al SAG-AFTRA, el sindicato de intérpretes que tanto se rasgó las vestiduras luchando contra la inteligencia artificial durante una de las huelgas más duras a las que se ha enfrentado la industria hollywoodiense. Después de todo, parece que siempre gana la banca.

Según Ben Bitonti, presidente de Time Studios, "Este proyecto deja entrever lo que puede ofrecer un uso de la IA creativo, concienzudo y dirigido por artistas, no reemplazando la artesanía sino expandiendo las posibilidades y permitiendo a los narradores ir a sitios a los que, simplemente, no podían ir antes". Se ve que la animación 3D fue un sueño de Antonio Resines o que, en el fondo, al señor Bitonti le interesa ahorrarse unos cuantos dólares.

Sea como fuere, los distintos episodios de la serie se estrenarán semanalmente en el canal de YouTube de Time a lo largo de este 2026, coincidiendo con el aniversario de cada evento histórico que recogen. No tengo mucha fe en el impacto que pueda tener vista la recepción del público del tráiler y teniendo en cuenta que el aperitivo acumula unas 4600 visitas en un canal con 1,51 millones de suscriptores.

Aún queda fe en la humanidad.

