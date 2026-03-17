Hoy gratis en Youtube, la ambiciosa comedia de cámara oculta que dio la sorpresa y nos enamoró con su protagonista

Llegó de manera muy, pero que muy, disimulada y el boca a boca y que empezase a llamar la atención en los premios televisivos (4 nominaciones a los Emmy y 2 a los Globos de Oro, entre otros) fue lo que la hizo ganarse el corazón de todos. De hecho, si bien llegó tarde a España, se coló entre las mejores series que pudimos ver en 2023.

Y ahora, tres años después, la podemos ver gratis en Youtube. Estoy hablando de 'El jurado (Jury Duty)', un reality que nos llevaba al interior de un juicio con jurado visto desde el punto de vista de los diferentes miembros del jurado en un acceso sin precedentes. ¿El giro? que es todo mentira ya que se trata de una ambiciosa cámara oculta.

En el centro, Ronald, quien se convirtió en la víctima perfecta. Seleccionado como jurado y sin saber que nada de lo que le rodeaba era real: ni el juicio, ni sus compañeros jurados, ni alguaciles, abogados, testigos ni juez. Todos eran actores menos él. Una persona con el punto perfecto de inocencia y, por qué no decirlo, con una personalidad que enamoró a los espectadores.

El jurado dicta sentencia

Algo que fuimos explorando a lo largo de ocho episodios fabulosos, en los cuales en ningún momento la broma se hizo pesada o de mal gusto. El guion, preciso como un reloj suizo, fue desarrollando las subtramas distintas ante un Ronald que no daba crédito pero que nunca fue objeto de humillación. Todo remaba a favor de que la víctima se lo pasara bien.

Un falso reality absolutamente recomendable y cuya disponibilidad en Youtube sirve de antesala a la llegada de la segunda entrega de lo que podríamos llamar una antología. En esta ocasión, en lugar de repetir la proeza, la temporada 2 nos lleva a un retiro de empresa (literalmente se llama 'Retiro de empresa') con un recién contratado empleado temporal de víctima. Ya os comentaré pero si os gusta la primera temporada, esta también.

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