Hoy en streaming, un western queer extraordinario con venganza y enfermedad salido directamente de Chile

El western como género masivo que se regía en su apogeo por determinados códigos, en su mayoría marcados por lo masculino y por la edificación legendaria con ánimo de crear mitología en un país joven. Con el género ya en un punto menos pletórico de popularidad, es buena ocasión para replantear muchas de sus convenciones y sus historias, algo a lo que aspira la fabulosa ‘La misteriosa mirada del flamenco’.

Sobrevivir a las miradas

El chileno Diego Céspedes ofrece una historia de justicia y vidas LGTBIQ+ en los márgenes aprovechándose de los códigos visuales y narrativos del cine del Oeste. Una obra irreverente que tuvo su premio en Cannes en la sección Una cierta mirada, así como nominación al Goya en la categoría de mejor cinta iberoamericana. Ahora se puede ver al fin en streaming a través de Filmin.

En un poblado del desierto chileno, a comienzo de la década de los ochenta, la joven Lidia crece criada por una familia de mujeres transexuales que son marginadas dentro del pueblo minero. Ellas son acusadas de propagar en la zona una extraña enfermedad, y entre ellas se construyen un único refugio donde poder amar y padecer en paz.

La manera en la que se retratan estos pueblos y estos desiertos, así como la relación con otros elementos estéticos clásicos del cine del Oeste, muestra una voluntad profunda de Cespedes por replantear códigos visuales y narrativos clásicos del cine para hacer justicia con la realidad queer. Un trabajo con subversión directa, además de profundo cariño por los personajes que habitan este mundo.

Lo más encomiable de ‘La misteriosa mirada del Flamenco’ se encuentra en esa manera de explorar las vivencias de epidemias como el SIDA con una complejidad poliédrica. Frustraciones ante la posibilidad de la muerte y conflictos con la crianza marcan también una historia bien fijada desde su joven protagonista, que crece fortalecida por un entorno marcado por el cariño de la familia encontrada, aunque sea a la fuerza.

Loable ya desde su concepción, Céspedes desarrolla todo también con una estupenda exquisitez, incluso en cómo traza un melodrama de innegable influencia almodovariana que sale incluso mejor elaborada que en el western de hace unos años del manchego. Pero todas estas obras están contribuyendo a que el cine del Oeste siga no sólo vivo sino revitalizado por la amplitud de perspectivas.

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