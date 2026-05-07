Pedro Alonso, sobre su decisión de dar carpetazo a su personaje de 'La casa de papel': "A veces me siento como el replicante de Blade Runner"

Se venía rumiando desde hace tiempo y ha sido su propio protagonista quien ha confirmado que, efectivamente, cierra toda una etapa de su vida. Pedro Alonso ha anunciado que dejará de interpretar a Berlín, el icónico personaje de 'La casa de papel' a quien lleva encarnando desde hace casi una década.

De esta manera, podemos dar por seguro que la segunda entrega del spin-off de la saga criminal, titulada 'Berlín y la dama del armiño' supondrá el punto y final para el ladrón. Una decisión que viene después de lo que para él fue un año muy duro en el que se planteó que era hora de cerrar un ciclo. Una decisión que incluye un final imprevisto para la serie.

El damo del cambiño

«Nadie sabía que yo iba a tomar esa decisión durante el rodaje», confiesa Pedro Alonso en una reciente entrevista para El País, «pero pienso que es un final natural». El actor asegura que fue después de rodar la temporada 2 de 'Berlín' cuando habló con los creadores de la serie Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Un rodaje que le dejó exhausto tanto física como mentalmente:

«He tenido un viaje de reconexión con mi intuición a lo largo de los años. En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo. Sí había tenido dudas en varios momentos sobre si yo podía sostener el personaje. Pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico. Fue paralelo a la enfermedad y fallecimiento de una persona que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional, Clara Heyman, mi única representante. No me di cuenta del impacto que estaba teniendo en mí a todos los niveles hasta que terminé de rodar. Tengo la sensación de que he completado un ciclo descomunal de la vida con un personaje que me ha hecho volar muchísimo y que la mejor forma de honrar todo lo que me había pasado era soltarlo. Ha sido tomar la decisión y sentir que mi vida se movía de cabeza hacia lo siguiente. Es una cuestión de piel, saber que para vivir la vida uno tiene que entender que hay fases, y que una vida son varias vidas.»

Si bien el dar carpetazo ahora parece un poco abrupto, Pedro Alonso se muestra muy agradecido por todo lo que ha vivido durante este ciclo de nueve años:

«A veces me siento como el replicante de Blade Runner, he vivido cosas que vosotros no creeríais. Los escenarios que he cruzado, los kilómetros que he hecho, los momentos inauditos que me han tocado vivir, las puertas y ventanas que se han abierto… He vivido nueve años en el asombro.»

'Berlín y la dama del armiño' se estrenará en Netflix el 15 de mayo.

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