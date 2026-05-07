Telecinco recoge cable con 'La isla de las tentaciones' para no quemar a los espectadores. Así queda su nueva programación semanal

Mediaset está poniendo todo de su parte, pero parece que su programación sigue necesitando un buen impulso. El pasado abril descubríamos contra todo pronóstico que incluso 'La isla de las tentaciones' no es imbatible. El reality conseguía el peor dato de su historia con un 8,1% de cuota que le hacía perder 250.000 espectadores desde la temporada pasada. Por mucho que el reality de infidelidades tenga tirón, se está resintiendo frente a los dos grandes late shows de la parrilla.

Telecinco ha decidido mover ficha, cambiando por completo el horario de emisiones del programa y tratando de hacer un all-in que está por ver si puede funcionar. A partir del próximo lunes 11 de mayo 'La isla de las tentaciones 10' pasará a tener dos emisiones semanales (los lunes y miércoles) y no tres. Cambiará también de horario. Emitiéndose a las 23:00 en lugar de en el prime time como han venido haciendo esta temporada.

El cambio parece buscar dos cosas. La primera es no quemar al espectador. El éxito de la pasada edición fue sonoro, pero la cuestionable decisión de recortar la espera entre aquella y la nueva les está pasando factura. Eliminar una emisión semanal de la ecuación permite un pequeño respiro en el espectador que puede notarse para bien. La segunda es aprovechar un horario mucho más beneficioso para el reality. A partir de las 11 de la noche hay menos competencia en parrilla, y el programa no ha tenido problema en el pasado en entretener a su audiencia hasta tarde.

En 'First Dates' serán ahora los teloneros. Al programa de citas presentado por Carlos Sobera lo llevan mareando desde principios de año entre Cuatro y Telecinco, pero la cadena ha decidido recuperarlo en su horario habitual de prime time con intención de impulsar sus números. A Cuatro tampoco parece que le vaya a venir mal. La dosis diaria de Iker Jiménez está siendo una de las sorpresas de la temporada y aguanta el tipo en la pelea contra LaSexta.

La que no toca de momento es 'Supervivientes'. Su tercer vértice de pesos pesados ahora mismo sigue dando números satisfactorios para la cadena, si bien también ha dado señales de flaqueza en las últimas semanas. De momento los datos no son tan positivos como podrían ser teniendo en cuenta que Telecinco está echando toda la carne en el asador en cuanto a programación, pero la distancia que tiene con Antena 3 y La 1 sigue siendo holgada.

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