"Es una traición en toda regla". 'MasterChef' da el giro de guion más inesperado de su historia con su última expulsada

Durante más de una década en antena, 'MasterChef' ha conquistado entre sus espectadores por su capacidad de juntar cocina y melodrama. El programa nos ha llevado a conflictos de todo tipo, pero parece que aún le queda capacidad de sorpresa. La pasada emisión veía el descenso al abismo del programa por parte de Maggie, quien había obtenido un delantal blanco y en teoría era intocable.

Eso era en teoría. Porque uno de los clásicos retos por equipo del programa lo cambiaba todo. El equipo azul y rojo se enfrentaban para hacer una tarta helada, prueba que acabó siendo un desastre debido a dinámicas habituales: discusiones, fallos de liderazgo y pullas, que acabaron poniendo a Maggie en el equipo perdedor. En teoría esto no tendría que haberle afectado si no fuera por la decisión de Camila. La concursante salvada por el equipo contrario (en el que estaba precisamente Maggie) decidía ahora que esta formase parte de la prueba de eliminación.

Es una situación sin precedentes que esta acabó viviendo con nervios desde el principio, haciendo una prueba de cocinado muy pobre y que acabó nominándola junto con Javier. Cuando los jueces dijeron su nombre, la decisión acabó entre lágrimas tanto de la concursante como de algunas de sus compañeras, que aún no lo podían creer.

La propia Maggie recibía la noticia de manera conciliadora, a pesar de que los jueces trataban de meter cizaña para instigar al conflicto. En cierto momento Pepe le recordaba que: "Ha sido decisión de Camila, por si tienes que decirle algo". Pero esta abordaba el momento con elegancia, afirmando que no se lo tenía en cuenta e intercambiando palabras amables con ella, a la vez que Camila decía entre lágrimas que "no pensaba que se iba a ir".

Apenas horas más tarde y con algo más de perspectiva, Maggie cambiaba esta conciliación por resentimiento. Revelaba en Teleplanistas que tras ver el programa desde fuera y los comentarios que había hecho Camila sobre ella durante el reto lo veía de otra manera. "Es una traición en toda regla. Eso no se hace", decía. "A mí me baja porque me ve como una competencia fuerte. Si no, no lo habría hecho".

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