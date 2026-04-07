¿Hay brecha salarial en 'MasterChef'? El jurado del programa ha preferido no revelárnoslo en su visita a la 'La Revuelta'

Llevamos dos semanas de la nueva temporada de 'MasterChef' y Broncano las ha celebrado agitando el avispero en 'La Revuelta'. Marzo terminaba con el estreno de 'Masterchef 14'. La primera edición sin Samantha Vallejo y una que ha sido recibida con entusiasmo. Acumulando más de un millón de espectadores y un 13,6% de cuota que lo convertía en la opción más vista de su franja.

Antes de que se estrenase en La 1 el segundo programa esta semana, los jueces se pasaban por 'La Revuelta' para charlar con Broncano. Por mucho que no parasen de recordar que todos pertenecían a la misma casa el emparejamiento se ha notado descompasado y a ratos un tanto extraño. El momento más incómodo de la entrevista llegaba con las clásicas preguntas de Broncano, especialmente el tema del dinero.

La primera víctima de estas preguntas fue Marta Sanahuja, recién llegada al concurso culinario y quien entre broma y broma se notaba que lo estaba pasando regular. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez le hacían la jugarreta de decidir que les hicieran las preguntas a ella primero, con Pepe alegando que estaba "muy interesado" en saber una de ellas. Marta intentaba escaquearse lo máximo posible, diciendo que no podía comparar su patrimonio al de sus compañeros al ser ellos "dinosaurios de la tele".

Esto abría la puerta a que Broncano hilara con una segunda y más polémica pregunta. Abriendo el melón de la brecha salarial y preguntándole a ella si cobraba lo mismo que Jordi y Pepe en la primera temporada. Aquí Marta intentaba justificar que no es lo mismo llegar al programa "cuando todo está rodado", pero en última instancia apostaba por un más políticamente correcto comentario de que no lo sabía, y le seguía el juego afirmando que ya haría sus llamadas para enterarse.

Tanto se reliaron los tres intentando salir de aquella que acabaron llamando a "la dinosauria mayor", como la llamaba Pepe. El micro acababa pasando a Macarena Rey, la directora del programa que nada más tomar la palabra recordaba a Broncano medio en serio medio en broma que "esto no se hace", y que los sueldos se sabrían cuando saliesen los datos públicos de RTVE. Macarena conseguía también escaquearse de la pregunta y zanjaba así el tema del dinero, en una de esas jugadas que nos recuerdan al viejo Broncano que bien sabía tensar la cuerda.

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