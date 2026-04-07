Hoy en Netflix, uno de los mejores trabajos de Emma Thompson y la preciosa adaptación de un clásico de la literatura que ganó un Oscar

La brillante adaptación de 'Sentido y sensibilidad' se ha ganado con el tiempo un lugar clave dentro del cine de época, no solo por su fidelidad al espíritu de Jane Austen, sino por la forma en la que logra hacerlo accesible, de una forma ingeniosa y profundamente emocional. Escrita por Emma Thompson -en el que fue su primer guion cinematográfico- y dirigida por Ang Lee, la película supuso una apuesta inesperada que terminó convirtiéndose en un éxito rotundo.

Lee demuestra aquí una sensibilidad especial -nunca mejor dicho- para capturar las emociones más contenidas, los silencios y las miradas, algo que también exploró en otras películas como 'Brokeback Mountain'. Esa capacidad para moverse entre géneros y culturas sin perder su mirada es lo que hace que esta historia, ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, resulte tan cercana y emotiva.

Elegante y muy divertida

Uno de los mayores logros de la película es su guion, que consigue mantener la esencia literaria de Austen sin perder ritmo ni claridad. Firmado por Emma Thompson, fluye con naturalidad, equilibrando el drama con momentos de humor muy sutiles, y logrando que los conflictos emocionales resulten cercanos incluso para el público más actual.

Además, la dirección de Ang Lee es otro de sus grandes aciertos. Su estilo es delicado y observador, apostando por una puesta en escena sobria que deja respirar a los personajes. No necesita exagerar los conflictos, es suficiente con pequeños gestos y silencios para transmitir todo lo que sienten, algo que define gran parte de su filmografía.

En el centro del relato están las hermanas Dashwood, dos formas opuestas de entender el amor y la vida. Elinor representa la razón, la contención y el deber, mientras que Marianne encarna la pasión, la impulsividad y el romanticismo más intenso. Es este contraste lo que mueve la historia y también uno de sus mayores atractivos.

Y aquí, el reparto es esencial para elevar la historia. Emma Thompson construye a una protagonista sobria pero muy conmovedora, mientras que Kate Winslet aporta una energía arrolladora como Marianne. A su alrededor, actores como Hugh Grant y Alan Rickman completan un elenco que equilibra perfectamente el tono romántico y dramático.

Sin embargo, más allá de la historia de amor, la película también funciona como un retrato de una sociedad marcada por las apariencias y las limitaciones económicas. Las decisiones de los personajes están constantemente condicionadas por las normas sociales, y esto le añade tensión y profundidad a cada relación.

En conjunto, es una película que combina inteligencia, emoción y belleza visual, ideal para quienes disfrutan de los grandes dramas románticos con personalidad. Sin duda, toda una joya del género que merece la pena volver a descubrir y que está disponible en Netflix.

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