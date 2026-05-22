"Fue como conocer a un rey". Pedro Pascal todavía se emociona por haber trabajado con esta maestro director y piensa en él todos los días

Pedro Pascal vuelve a estar de actualidad gracias al estreno de 'The Mandalorian and Grogu', la primera película del universo Star Wars en 7 años. Todo apunta a que será otro gran paso adelante en una carrera que no deja de crecer, pero el actor recuerda con especial cariño cuando tuvo la ocasión de trabajar con un maestro de la dirección al que admiraba desde hace varias décadas.

El director por el que Pascal profesa tal pasión es el español Pedro Almodóvar, con quien tuvo la ocasión de trabajar en 'Extraña forma de vida', un atípico western que el actor chileno lideró junto a Ethan Hawke. La obra en cuestión apenas dura 30 minutos, pero permitió a Pascal cumplir su sueño de poder trabajar con el realizador manchego.

Pedro Pascal: "Era fácil conectar con él y admirarlo. Podía tranquilizarte y mantenerte alerta"

Lo cierto es que 'Extraña forma de vida' no tuvo el mismo impacto que otros trabajos de Almodóvar, pero mi compañero Pedro Gallego destacaba sobre ella que "la atmósfera del western clásico se replantea bien para dar cabida al melodrama romántico, que alcanza cotas deliciosas en ese final con reproche. Perfectamente nos veríamos 68 minutos de esto en lugar de 31, y así de paso la colocamos entre sus mejores películas recientes".

Eso sí, Pascal nunca va a olvidar su paso por 'Extraña forma de vida', pues él mismo recordaba en Vanity Fair que "la primera película de Pedro que vi en el cine fue Mujeres al borde de un ataque de nervios. No me he perdido nada desde entonces". Normal que estuviera deseando trabajar con él.

El protagonista de 'The Mandalorian and Grogu' continuaba destacando que "creo que sus películas son peligrosas sin esfuerzo, en color, en historia, en actuación, en su sentido del humor y el dramatismo", siendo entonces cuando le dio su mayor elogio: "Conocerlo fue una experiencia doble: fue como conocer a un rey y a un miembro de la familia".

Por último, Pascal apunta que "era fácil conectar con él y admirarlo. Podía tranquilizarte y mantenerte alerta. Lo extraño y pienso en él todos los días", por lo que es fácil llegar a la conclusión de que aceptaría volver a trabajar con Almodóvar si alguna vez se lo propone.

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