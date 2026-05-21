Solo tiene 4 episodios, pero no le hacen falta más para retratar al milímetro la cara más desgarradora de la violencia machista y el desamparo ante la justicia

'El caso de Laura Stern' es un thriller europeo muy incómodo y difícil de encasillar. En apenas 4 episodios, la ficción creada por Frédéric Krivine y Marie Kremer utiliza el suspense para hablar de algo mucho más doloroso y real.

En ella seguimos a Laura, una farmacéutica que dedica gran parte de su vida a ayudar a mujeres víctimas de violencia machista a través de una asociación clandestina que dirige casi en secreto. Todo cambia cuando presencia el asesinato de una de las integrantes del grupo a manos de su marido y comprende, de la forma más brutal posible, que ni la policía ni la justicia son capaces de proteger realmente a las víctimas.

La ficción rima con la realidad

A partir de este punto de partida, la serie toma una decisión tan arriesgada como convertir a una mujer aparentemente corriente en alguien dispuesto a cruzar todos los límites para impedir nuevos feminicidios. Y lo más interesante es que nunca presenta esa deriva como algo heroico o ejemplar, sino que utiliza el thriller para preguntarse qué ocurre cuando las instituciones fallan y la desesperación termina sustituyendo a la justicia.

La serie mezcla drama social, suspense criminal y dilemas morales con bastante inteligencia. Lo que empieza como el retrato cotidiano de una mujer corriente termina convirtiéndose en una historia oscura sobre venganza, impotencia y violencia estructural. Además, la gran virtud de la ficción es que evita los discursos fáciles, obligándonos constantemente al espectador a preguntarse hasta dónde sería capaz de llegar en una situación así.

Por otro lado, 'El caso de Laura Stern' acierta a la hora de construir a su protagonista como alguien tremendamente contradictorio. Es madre, farmacéutica y activista, pero también alguien consumido por la rabia y la frustración. Después del crimen que presencia, la protagonista empieza a utilizar la violencia masculina contra quienes la ejercen, cruzando una línea moral que la serie nunca intenta justificar del todo.

Y también funciona como una denuncia bastante dura contra las fallas policiales y judiciales alrededor de la violencia machista. La serie deja claro que la desesperación de Laura nace precisamente de la sensación de abandono institucional y de la impotencia constante que sufren muchas víctimas cuando intentan pedir ayuda.

Por eso es crucial que la interpretación de Valérie Bonneton funcione. Su personaje transmite agotamiento, rabia y vulnerabilidad al mismo tiempo, evitando convertir a Laura en una simple vengadora. Gracias a eso, la serie mantiene siempre la tensión entre empatizar con ella y cuestionar constantemente sus decisiones.

Con apenas cuatro capítulos de menos de una hora, la miniserie consigue mantener un ritmo muy sólido y no dejar de elevar la tensión hasta el final. Pero lo más potente no es el misterio ni la violencia, sino las preguntas que deja: qué pasa cuando la justicia no nos ampara del todo y cuánto puede soportar una víctima antes de transformarse en algo completamente distinto.

La tenéis en Filmin.

En Espinof | Las 12 mejores series de 2026... por ahora

En Espinof | Las series más esperadas de 2026