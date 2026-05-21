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Solo tiene 4 episodios, pero no le hacen falta más para retratar al milímetro la cara más desgarradora de la violencia machista y el desamparo ante la justicia

Solo tiene 4 episodios, pero no le hacen falta más para retratar al milímetro la cara más desgarradora de la violencia machista y el desamparo ante la justicia

Una historia sobre venganza, impotencia y violencia estructural

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'El caso de Laura Stern'

Nota de Espinof

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Belén Prieto

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'El caso de Laura Stern' es un thriller europeo muy incómodo y difícil de encasillar. En apenas 4 episodios, la ficción creada por Frédéric Krivine y Marie Kremer utiliza el suspense para hablar de algo mucho más doloroso y real.

En ella seguimos a Laura, una farmacéutica que dedica gran parte de su vida a ayudar a mujeres víctimas de violencia machista a través de una asociación clandestina que dirige casi en secreto. Todo cambia cuando presencia el asesinato de una de las integrantes del grupo a manos de su marido y comprende, de la forma más brutal posible, que ni la policía ni la justicia son capaces de proteger realmente a las víctimas. 

La ficción rima con la realidad

A partir de este punto de partida, la serie toma una decisión tan arriesgada como convertir a una mujer aparentemente corriente en alguien dispuesto a cruzar todos los límites para impedir nuevos feminicidios. Y lo más interesante es que nunca presenta esa deriva como algo heroico o ejemplar, sino que utiliza el thriller para preguntarse qué ocurre cuando las instituciones fallan y la desesperación termina sustituyendo a la justicia.

La serie mezcla drama social, suspense criminal y dilemas morales con bastante inteligencia. Lo que empieza como el retrato cotidiano de una mujer corriente termina convirtiéndose en una historia oscura sobre venganza, impotencia y violencia estructural. Además, la gran virtud de la ficción es que evita los discursos fáciles, obligándonos constantemente al espectador a preguntarse hasta dónde sería capaz de llegar en una situación así.

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Por otro lado, 'El caso de Laura Stern' acierta a la hora de construir a su protagonista como alguien tremendamente contradictorio. Es madre, farmacéutica y activista, pero también alguien consumido por la rabia y la frustración. Después del crimen que presencia, la protagonista empieza a utilizar la violencia masculina contra quienes la ejercen, cruzando una línea moral que la serie nunca intenta justificar del todo.

Y también funciona como una denuncia bastante dura contra las fallas policiales y judiciales alrededor de la violencia machista. La serie deja claro que la desesperación de Laura nace precisamente de la sensación de abandono institucional y de la impotencia constante que sufren muchas víctimas cuando intentan pedir ayuda.

'El caso de Laura Stern'

Por eso es crucial que la interpretación de Valérie Bonneton funcione. Su personaje transmite agotamiento, rabia y vulnerabilidad al mismo tiempo, evitando convertir a Laura en una simple vengadora. Gracias a eso, la serie mantiene siempre la tensión entre empatizar con ella y cuestionar constantemente sus decisiones.

Con apenas cuatro capítulos de menos de una hora, la miniserie consigue mantener un ritmo muy sólido y no dejar de elevar la tensión hasta el final. Pero lo más potente no es el misterio ni la violencia, sino las preguntas que deja: qué pasa cuando la justicia no nos ampara del todo y cuánto puede soportar una víctima antes de transformarse en algo completamente distinto.

La tenéis en Filmin.

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