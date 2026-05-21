La temporada 5 de 'The Boys' casi trajo de vuelta a una de sus grandes heroínas, pero Eric Kripke finalmente tuvo que aceptar el chasco: "Queríamos recuperar su espíritu"

Tras cinco temporadas, 'The Boys' ha llegado a su final. Prime Video se despide de una de sus series más grandes con un final que promete ser bastante divisivo entre los fans, aunque también ha conseguido tener ciertos puntillos álgidos que llegaban a emocionar.

Esta quinta y última temporada ha reunido a viejas caras conocidas de la serie, además de introducir un pequeño crossover con 'Generación V'. Pero Eric Kripke no ha conseguido reunir de nuevo a toda la banda.

Mira, mejor no...

Una de las grandes ausentes para Kripke ha sido Dominique McElligott, quien interpretó a la Reina Maeve en 'The Boys'. McElligott apareció por última vez en la tercera temporada, allá por 2022, cuando su personaje fingió su muerte y consiguió dejar atrás el mundo de los superhéroes con su pareja.

Aunque parece que su arco ya estaba cerrado por completo, Kripke quería volver a contar con ella en la temporada final, y su regreso se empezó a planear bien prontito.

"Dom y yo nos enviamos emails cada seis u ocho meses, me escribió después de los incendios de Palisades. Estamos en contacto, y se lo dije muy temprano porque quería saber si podríamos construir algo de cara a ello...¿Estarías abierta a regresar durante un día? Estas son las fechas", explicó Kripke a TV Insider, aunque finalmente la actriz le dio un chasco: "Fue muy agradable y respetuosa. Simplemente dijo que se había retirado de la actuación. Que ya no actúa, y que estaba ocupada en esas fechas, en cualquier caso".

Aún así, Kripke no se tomó mal la negativa, y encontró la manera de hacer ciertas referencias a la Reina Maeve a lo largo de la temporada. Especialmente, a través de Luz Estelar, el personaje de Erin Moriarty, que se ha convertido en la nueva heroína veterana y un ejemplo para la siguiente generación.

"Queríamos rendirle un homenaje, es un personaje importante, por eso aparece en el recap. Y también en la manera en la que Maeve la pasó la entorcha a Annie, y ahora Annie se la está pasando a Marie, porque existe este linaje de mujeres fuertes que empezó con Maeve", explicó Kripke. "Queríamos traer de vuelta el espíritu de Maeve, aunque no pudiéramos traerla de vuelta en persona".

Lo cierto es que traer a Maeve de vuelta no habría tenido demasiado sentido, al menos no para la batalla final, porque el personaje ya habría cerrado su ciclo de violencia y venganza. Aunque quizás sí podría haber aparecido con un pequeño cameo en las escenas finales para que viéramos cómo es ahora su día a día, pero Kripke no ha dado más detalles sobre qué tenían pensando para su regreso.

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