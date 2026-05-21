"Queríamos hacer la Reforma protestante de 'Star Wars'". Damon Lindelof cuenta por fin cómo iba a ser la película de la saga por la que le despidieron

El periodo de Kathleen Kennedy al mando de 'Star Wars' será recordado por muchas cosas (no todas ellas positivas), pero especialmente por dar luz verde a decenas de proyectos que, finalmente, quedaron en dique seco y han pasado a la historia como las mejores películas que nunca se hicieron de la saga. Una de ellas fue la que iba a escribir Damon Lindelof y de la que, hasta ahora, no teníamos más detalles. Para sorpresa de nadie, era una visión atrevida, distinta y personal de la saga. Y claro, algo así no se podía permitir.

Que la Fuerza te ayude a escribir

Lindelof ha hablado en el podcast 'House of R' sobre ese proyecto que no llevó a buen puerto (galáctico) y cómo acabaron despidiéndole sin tapujos. "Me preguntaron '¿Cómo crees que debería ser una película de 'Star Wars'?'. Y yo respondí: 'Así es como debería ser'. Y ellos, 'Genial, estás contratado'. Y luego, dos años después, me despidieron. Así que me equivoqué, al menos desde ese punto de vista". Sé que la historia por ahora no parece apasionante, pero creedme: se pone mejor.

Lo que intentábamos hacer mi socio Justin Britt-Gibson, Rayna McClendon y yo, era plantear esta conversación en la película de que hay una Fuerza de la nostalgia y una Fuerza de la revisión, y que ambas están en conflicto. Queríamos hacer la Reforma protestante dentro de ‘Star Wars’, y no funcionó.

Su affaire con la saga duró más de un año, y, según dice, lo más difícil fue averiguar, básicamente, qué estaba haciendo. "Escribirlo fue realmente difícil. Fue un proceso lento. Por ejemplo, el tono, dar con el adecuado, dónde encajaba dentro del canon, cuál era su relación con el Episodio IX. ¿Está dando inicio a una nueva trilogía? ¿Es parecida al resto de películas? Son tan enormes. Son tan grandes. Es como la ecuación de un petrolero: giras el timón y tardas cinco minutos en que gire un poco en esta dirección".

Cuando se estrenó el 'Episodio VII', todos sabíamos quiénes eran Rey, Finn y Poe, y luego volvíamos a los de siempre: Luke, Leia, Han, Chewie y todos esos personajes. Pero teníamos la sensación de que, cuando esta nueva trilogía terminara, íbamos a empezar con estos nuevos personajes, y que ellos serían el centro de 'Star Wars'. La nueva pregunta es: ¿son Mando y Grogu el centro de 'Star Wars'?

Honestamente, suena a absoluta pesadilla, pero daría una mano por ver esta película de 'Star Wars'. Al fin y al cabo, con un poquito de audacia deberían coexistir aventurillas como 'The Mandalorian and Grogu' y cintas más sesudas como esta que nunca llegaremos a ver... a no ser que Dave Filoni, ahora al mando, decida reconducir la nave. Ojalá lo haga, porque es la única manera de que no acabe hundida en el vacío.

En Espinof | Al nivel de 'Avatar' pero sin su presupuesto. La mejor serie de 'Star Wars' que nunca veremos estaba inspirada en 'El padrino' y 'Blade Runner'

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos