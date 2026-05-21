Renate Reinsve y un irreconocible Sebastian Stan viven una pesadilla en esta fascinante obra maestra que merece ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes 2026

Salvo gran sorpresa de última hora con los Javis o Lukas Dhont, creo que Cristian Mungiu debería ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes 2026. El rumano ha estrenado 'Fjord', la película más fascinante, más completa y mejor dirigida de la sección oficial a concurso.

Mungiu vuelve a competir en Cannes cuatro años después de presentar la devastadora 'RMN', que a pesar de ser una de las películas interesantes de aquella edición acabó siendo una de las perdedoras. Quizá porque el rumano ya ganó la Palma de Oro con '4 meses, 3 semanas, 2 días', y tiene otros dos largometrajes que también fueron premiados en Cannes, 'Más allá de las colinas' y 'Los exámenes'. Se le quiere mucho y este año tiene la oportunidad perfecta para sumarse a la lista de sólo 9 cineastas que han recibido dos Palmas de Oro.

En 'Fjord', el cineasta cuenta con dos de las estrellas internacionales más solicitadas del momento. Por un lado, Sebastian Stan, famoso por sus trabajos con Marvel, en los últimos años ha dejado grandes interpretaciones en títulos como 'The Apprentice' o 'A Different Man'. El actor nació en Rumanía y vivió allí hasta los ochos años, así que no sorprende que haya querido colaborar con Mungiu.

Por otro lado, Renate Reinsve, la actriz noruega más popular del momento después de triunfar con 'La peor personal del mundo' y 'Valor sentimental', ambas bajo la dirección de su compatriota Joachim Trier. También demostró su talento en dramas como 'La tutoría' ('Armand') o la ya mencionada 'A Different Man', su primera colaboración con Stan.

La historia de 'Fjord' nos presenta a la familia Gheorghiu, que se traslada a vivir a un pueblo de Noruega. El marido es rumano y la esposa es noruega; tienen cinco hijos y la religión católica es fundamental en sus vidas. Todo parece funcionar perfectamente al principio, se integran en la comunidad, los niños van al colegio, hacen amigos... hasta que un incidente provoca un giro de auténtica pesadilla para la familia.

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Cristian Mungiu no es un tipo que haga comedias ligeras precisamente. Siempre cuenta historias muy incómodas, muy tensas, donde denuncia aspectos oscuros de la sociedad y el ser humano, con personajes asfixiados por el sistema o el código de normas del lugar en el que viven, en busca de una salida. En 'Fjord' se nos presenta un lugar precioso y aparentemente ideal, con gente que se muestra muy amable de inicio, que se revela como la trampa perfecta para esta familia de inmigrantes que llega en busca de un hogar mejor.

Mientras los conflictos se cuecen a fuego lento, la comunidad noruega de aspecto perfecto se acaba revelando como un escenario lleno de hipocresía, opresivo, con un funcionamiento casi de distopía, donde no se acepta nada extraño que cuestione la rigidez de las normas y las costumbres que rigen la convivencia. Una convivencia condenada al fracaso para los Gheorghiu por sus valores tradicionales y su fe religiosa. Tema muy polémico siempre y aquí está bien usado.

Cristian Mungiu es muy hábil creando el suspense y jugando con el público, con las expectativas y los prejuicios. Maneja de forma muy inteligente la información que presenta en pantalla, los detalles que caracterizan a los personajes y sus relaciones, los secretos de su vida privada y sus intenciones, y así nos mantiene enganchados a la pantalla pendientes de cada gesto y cada palabra, en busca de las pistas que aclaren lo que está ocurriendo realmente en 'Fjord'. El plano final es increíble, por cierto.

Hay situaciones de lectura compleja, misterios que no se aclaran y aspectos sutiles donde uno no puede evitar tomar en consideración sus propias convicciones y su forma de pensar. Es una de las claves de la película, donde los vecinos noruegos progresistas inician una batalla legal contra los valores tradicionales de la familia protagonista y su devoción religiosa, poniendo en práctica un proceso de "limpieza" para acabar con lo que consideran comportamientos inadmisibles en su comunidad. Una comunidad de códigos inflexibles donde se da más importancia a la forma que al contenido, al texto de la ley más que a las emociones humanas.

Los Gheorghiu son arrastrados a un horror burocrático que puede llevarles a la cárcel. Desde entonces ya es evidente que en los dos lados hay aspectos cuestionables y se están cometiendo errores con graves consecuencias. Es muy probable que, durante el desarrollo de los acontecimientos, las simpatías del publico vayan oscilando entre los diferentes personajes. Y también que no se sepa quién tiene la razón. Porque Mungiu no quiere dar explicaciones claras; quiere que cada espectador saque sus propias conclusiones.

Y por eso triunfa la película. Las apariencias engañan, y no hay buenos y malos, no es tan simple. Tal como ocurre en la vida real. Pero 'Fjord' es una película, una apasionante obra maestra con un sentido del humor muy corrosivo, donde Cristian Mungiu elige no centrarse en la angustia de la familia sino narrar su drama en forma de thriller judicial.

Ya he dicho que se merece la Palma de Oro aunque sería justo también si al final solo premian su guion, la puesta en escena o el asombroso papel de un Sebastian Stan casi irreconocible. Por último, estamos hablando mucho en Cannes de la duración de las películas: 'Fjord' dura 146 minutos, pero está narrada con tanta destreza que no sentí cansancio o aburrimiento en ningún momento. Como si hubiera durado 90 minutos.

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