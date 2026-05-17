Javier Bardem está colosal en 'El ser querido', lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, una de las películas imprescindibles del Festival de Cannes (y de todo el año)

Cuatro años después de impresionarnos con 'As Bestas', el director Rodrigo Sorogoyen ha vuelto al Festival de Cannes para presentar su nuevo trabajo, 'El ser querido'. Con el anterior no compitió, pero este año sube de categoría y pelea por la Palma de Oro junto a sus compatriotas Pedro Almodóvar y Los Javis en una edición que hace justicia al gran nivel del cine español reciente. A falta de ver lo nuevo de los Javis, Sorogoyen podría tomar perfectamente el relevo de Oliver Laxe, que triunfó en Cannes el año pasado con 'Sirat'.

El director vuelve a firmar el guion de 'El ser querido' en compañía de su colaboradora habitual, Isabel Peña, y cuenta con un reparto liderado por Javier Bardem y Victoria Luengo, que ya trabajó a las órdenes de Sorogoyen en la miniserie 'Antidisturbios'.

Este tenso drama familiar ambientado durante el rodaje de una película vuelve a demostrar el talento narrativo de Rodrigo Sorogoyen y le confirma como uno de los directores más brillantes del panorama internacional actual. Debería ser la película que le proporcione premios más allá de las fronteras españolas, pero hay una barrera importante en su camino.

Dicen que las comparaciones son odiosas. Seguramente no es justo, todos los años se estrenan historias de romances, de investigaciones criminales, o de nazis, y la gente las consume sin problema, pero es inevitable comparar 'El ser querido' con la reciente y aclamada 'Valor sentimental'. Ya veremos cómo acaba todo en cuanto a premios, opiniones y taquilla, quizá no importe, o incluso se venda bien como "la versión española de Valor Sentimental" pero creo que, en general, perjudica a la obra de Sorogoyen y le resta algo de gracia.

'El ser querido', algo más que la versión española de 'Valor sentimental'

Después de que la película de Joachim Trier se estrenara también en Cannes el año pasado (logrando el Gran Premio del Jurado), que se convirtiera en uno de los mayores triunfos del cine europeo, ganando el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y que casualmente uno de sus protagonistas, Stellan Skarsgård, forme parte del jurado del festival en esta 79ª edición, 'El ser querido' lo va a tener muy complicado para escapar de la sombra del drama noruego. Como siempre, el tiempo pondrá a cada película en su lugar.

Lo cierto es que todavía tenemos frescas las imágenes de 'Valor sentimental'. Las similitudes con 'El ser querido' están ahí, y van más allá de que ambas historias giren en torno a dos personajes que son un director de cine y una actriz, padre ausente e hija rencorosa, que se reencuentran con la excusa de un guion. El escenario de la reunión, el ofrecimiento, el proyecto personal, la sorpresa, los intentos por convencerla, los elogios del cineasta al talento de su hija a pesar de haber estado haciendo cosas que a él no le gustan, los reproches y recuerdos dolorosos, la incapacidad para comunicarse.

Por supuesto, todo eso es el planteamiento. Más allá de cuestiones culturales propias que se plasman en pantalla, el parentesco entre ambas películas se diluye pronto; 'El ser querido' toma otro rumbo y nos mete de lleno en un rodaje cargado de tensión, conflictos, broncas e imprevistos. Vamos, un rodaje. Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen sacan partido de un escenario que conocen perfectamente y nos adentran en el fascinante proceso de la creación cinematográfica y el poder del medio para capturar momentos irrepetibles.

No es casual que algunas de las mejores escenas de las película sean mudas, o casi mudas. Cuando observamos a los actores transmitiendo emociones sin necesidad de palabras. O cuando solo necesitan una para decirlo todo. Miradas furtivas, silencios, gestos. Porque hay cosas que no hace falta explicar. La puesta en escena, el montaje y la música ayudan a aclarar lo que piensan los personajes. Lo entendemos, lo interiorizamos, lo compartimos y nos llega más íntimamente que con diálogos que nos lo dan todo mascado.

El guion verbaliza los mensajes de la película, subraya y explica a los personajes, resuelve las dudas y no deja mucho espacio para el misterio, para la imaginación. Dicho eso, una de las escenas más logradas de 'El ser querido' tiene bastante diálogo y está escrita con mucho ingenio. Uno pasa de reírse a carcajadas a contener la respiración. Retrata la mayor crisis que se produce durante el rodaje en el que coinciden padre e hija, una situación que se descontrola y va a servir no solo para avanzar la historia y la relación de los protagonistas sino para realizar un comentario muy certero sobre la violencia en el entorno laboral y el abuso de poder, en la industria del cine y en cualquier otro ámbito.

De todos modos, las partes más obvias del guion son salvadas y elevadas por la puesta en escena de Sorogoyen y un acertado casting, en el que sobresale un Javier Bardem colosal. El actor suma otra interpretación magistral a su carrera y es desde ya favorito a todos los premios del año. Si no gana aquí en Cannes yo sospecharía juego sucio por parte de Skarsgård. Vicky Luengo hace un trabajo eficaz pero creo que no consigue un personaje tan interesante como su compañero; mi escena favorita de ella es cuando se suelta e imita a su padre delante del espejo. Entre los secundarios destacaría el trabajo de Raúl Arévalo y Marina Foïs, que necesitan muy poco para brillar.

'El ser querido' es una de las películas imprescindibles del Festival de Cannes y merece estar en el palmarés. No hay dudas ya de que Rodrigo Sorogoyen es un maestro de la narración cinematográfica, un director extraordinario que domina el arte del suspense y sabe pulsar las teclas necesarias para tener al público en tensión, al borde del asiento. Pero es que además es un formidable director de actores y su colaboración con Javier Bardem es memorable.

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