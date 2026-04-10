El único país que parece despreciar el cine español es la propia España. La histórica selección de Cannes solo es el síntoma de un éxito internacional que tenemos que creernos de una vez

Creo que no hay un medidor mejor de "cuñaos cinéfilos" que el cine español. Gente que, en pleno 2026, sigue defendiendo que el cine hecho en nuestro país no le interesa a nadie y solo es un chiringuito donde el único que tiene éxito es Santiago Segura. De nada importa que el año pasado 'Sirat' estuviera nominada a todos los premios fuertes, desde los Globos de Oro hasta los mismísimos Óscar, o que el festival de Cannes premiara 'La misteriosa mirada del flamenco' y aplaudiera sonoramente 'Romería' o 'Ciudad sin sueño', o que en el resto del mundo se mire a cineastas como Pedro Almodóvar con envidia y respeto. Ante las opiniones de palillo en boca y olor a barra de bar, poco más se puede hacer, y el éxito en festivales, tristemente, no va a cambiar nada al respecto.

Triplete de estrellas

Si el año pasado España colocó dos películas en la Selección Oficial de Cannes (algo francamente complicado y que solo consiguen Francia y Estados Unidos), en 2026, como ya sabes, se podrán ver tres: 'La bola negra', de Los Javis, 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. Al mejor festival de cine del mundo no le ha quedado otra que rendirse la evidencia, por mucho que haya quien niegue la mayor: en España se hace un cine fabuloso año tras año, aunando por un lado el prestigio y por otro la taquilla. O como afirma el propio Thierry Frémaux, "el cine español se ha puesto las pilas. Para ganar una partida hay que entender cómo se juega, y vaya que si lo ha hecho".

Tampoco nos llamemos a engaño creyendo que tan solo las comedietas de caspa, Varón Dandy y chispum tienen tirón en taquilla: en 2025, entre las 10 películas españolas más taquilleras entraron sin problema 'El cautivo', 'Los domingos', 'Sirat', 'Romería' o 'La cena', y otras más pequeñas como 'Sorda', 'Maspalomas' o 'Mi amiga Eva' salvaron los muebles. Decir, a estas alturas, que el cine español no es bueno, solo habla de una cosa o es la misma película repetida constantemente es un sinsentido: el nivel es simplemente espléndido.

No es menos cierto que las tres cintas españolas se las tendrán que ver en Cannes con lo nuevo de Asghar Farhadi, Lukas Dhont, Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-Eda, Ira Sachs o Pawel Pawlikowski, pero el mero hecho de estar entre esos nombres es ya un éxito sin parangón, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2020 hasta 2024 tan solo tuvieron cabida en sección oficial dos co-producciones ('Limónov' y 'Pacifiction') y la única alegría fue el éxito de la fantástica 'Creatura' en la Quincena de realizadores. Nunca se ha reconocido tanto el talento español como ahora. Entonces, ¿por qué sigue habiendo gente enfadada?

Que suelten a los Cannes

Por supuesto, hay una visión política (que, como explicó fantásticamente Juan Sanguino en el último 'Delirios de España', se remonta a los Goya de 2003), pero el desprecio, más allá de las palabras "subvención", "chiringuitos" o "titiriteros", viene de una clara sensación de inferioridad endémica. ¿Cómo van a considerar a Almodóvar un gran director, si es de Calzada de Calatrava? ¿Es posible que Rodrigo Sorogoyen se alce con un premio internacional, si dirigió capítulos de 'La pecera de Eva'? El primer patriotismo pasa por aceptar que los únicos que miramos con desdén el cine español somos... los propios españoles.

Con el deporte es fácil creérselo, porque el resultado es inmediato y claro: han metido dos goles más que el rival, han conseguido medalla de oro, han metido más canastas que el contrario. Es tangible, directo, fácil de entender, como aquel simple y honesto "Soy español, ¿a qué quieres que te gane?". Con el arte no es tan sencillo, porque entran en juego más variables: no solo los premios o las selecciones en festivales, sino también los gustos, los prejuicios, la rabia interiorizada. Nadie puede decir que Rafa Nadal sea un paquete, pero sí que 'Sirat' es intragable. Y, al final, son dos caras de la misma moneda: alegrarse por los éxitos de nuestro país.

La paradoja de que Cannes haya abrazado el cine patrio con más fuerza que sus propios habitantes no deja de ser sorprendente, pero, al fin y al cabo, nadie es profeta en su tierra. De momento, por la Croisette pasarán en mayo tres representantes de España mostrando las mejores galas de un cine que, tras un periodo de reconstrucción y de autodefinición, ha resurgido de sus propias cenizas. Haríamos bien en creérnoslo, porque la cosa puede mejorar.

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