Radicalismo y punk callejero fluyen por las venas de esta película basada en hechos reales que acaba de estrenarse en streaming: ‘Limónov’

Las posibilidades de la película basada en figuras históricas han quedado muy delimitadas por intentos comerciales o de supuesto prestigio que se han reducido a una recreación de hechos perfectamente leíbles en una página de Wikipedia. Una ausencia de punto de vista o intento de contar cosas que termina por no capturar nada del protagonista sobre el que se monta todo.

Es por ello que los que estamos más habituados a ver estas ficciones, interese de base el personaje o no, agradecemos algo más libre donde un autor intenta explorar ideas concretas a través de una vida convertida en ficción. Moverse a través de los hechos, reinterpretados, sin un patrón lineal convencional y más interesados en lo abstracto de la figura en lugar de explotar lugares comunes. Es algo a lo que aspira una película como ‘Limónov’.

Poeta de la calle

El radical pensador y filósofo ruso recibe aquí un intento de biopic con alma de balada punk rock épica de la mano del prolífico Kirill Serebrennikov, que recibe aquí además la colaboración de Pawel Pawlikowski como co-guionista. Ben Wishaw interpreta a este singular personaje en una película que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

La historia de Eduard Limonov está llena de increíbles altibajos, y de movimientos alrededor del mundo. De trabajador en la industria soviética mientras persigue sus ambiciones de poeta a vagabundo en las calles del Nueva York caótico de los setenta, pasando por ser una aclamación en Francia y un líder revolucionario en Yugoslavia.

La película pasa por todos estos episodios y lugares de una manera no lineal, jugando con la temporalidad para intentar salirse de los repetidos patrones narrativos del biopic. Con ello el director intenta rescatar el dinamismo irreverente y rebelde que hizo esencial una película como ‘Leto’, tras la cuál han seguido varios intentos de exploraciones de figuras históricas que esquivasen lo convencional, como fue el caso de ‘La mujer de Tchaikovsky’.

‘Limónov’: una figura compleja

Sin embargo, Serebrennikov parece haberse adscrito a la escuela de los directores prolíficos, sacando película casi de manera anual y de presencia regular en Cannes (este mismo año presentará otra película que, por supuesto, estará en Cannes). Esta agilidad profesional no actúa especialmente a favor a la hora de intentar explorar las complejidades de una figura histórica y de algunas ideas en un formato que cubre amplias extensiones de tiempo, o lugares.

No es que ‘Limónov’ esté especialmente apresurada, pero sí que parece que no ha tenido tiempo de resolver su propio trampantojo en cuanto a ideas sobre política, sexo o clase que, irónicamente, son fundamentales en la obra de alguien radical como Eduard Limonov. Por mucho que no quiera caer en lo repetitivo, finalmente acaba por no tener una perspectiva clara sobre lo que quiere contar de esta persona o su obra, haciéndola no especialmente llamativa contra la versión más wikipédica que alguien más tradicional habría abordado.

