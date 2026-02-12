HOY SE HABLA DE

29 novelas, una serie. Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la ambiciosa adaptación de la saga que inspiró 'CSI' y este es su tráiler

En un mes llegará a Amazon Prime Video 'Scarpetta', con los casos del personaje de Patricia Cornwell

Kay Scarpetta ya está aquí. O bueno, técnicamente llegará dentro de un mes la adaptación televisiva de las novelas que inspiraron grandes series como 'CSI' debido a su enfoque en la criminalística y la ciencia forense. El 11 de marzo Amazon Prime Video estrenará 'Scarpetta' y aquí tenemos su tráiler.

Protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, nos encontramos con la adaptación de las novelas de Patricia Cornwell, una de las más respetadas literatas del género criminal y que ha vendido más de 120 millones de copias por todo el mundo de esta saga.

CSI: Scarpetta

'Scarpetta' sigue a la examinadora forense, la doctora Kay Scarpetta (Kidman), y su determinación a servir como la voz de las víctimas, descubrir a un asesino en serie e intentar demostrar que el caso con el que hizo carrera hace casi tres décadas no significa el final de su carrera.

Esto lo exploraremos en dos tramas paralelas: por un lado sus comienzos como jefa forense a finales de los 90 y por otro, su regreso a su ciudad natal en la actualidad, donde se reincorpora a su empleo anterior en lo que investiga un asesinato e intenta navegar en la frágil relación con su hermana (Curtis).

Ojo porque junto a ellas tenemos un reparto bastante interesante: Bobby Cannavale como el detective Pete Marino, Simon Baker como el psicólogo criminal del FBI Benton Wesley y Ariana DeBose como Lucy, la sobrina experta en tecnología de Kay. Además, Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish encarnan a las versiones jóvenes de Kay, Dorothy, Pete y Benton, respectivamente.

Liz Sarnoff crea y escribe la serie, que está producida por Amazon MGM Studios y Blumhouse.

