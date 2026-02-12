Meses después de resucitar su franquicia en cines, se acaba de estrenar en Disney+ una violenta y entretenida aventura de ciencia ficción

Por fortuna parece que ya muchos estudios han comprendido lo absurdo que era intentar hacer blockbusters millonarios o sobreexplotar determinadas franquicias directamente en streaming cuando pueden funcionar en ese terreno además de tener las salas. Películas como ‘Predator: Badlands’ pueden tener ahora lo mejor de ambos mundos.

Venimos a estas malas tierras para crecer

La película que ha supuesto el retorno de la franquicia de ‘Predator’ a las salas de cine es un efectivo espectáculo bien ejecutado por Dan Trachtenberg, que vuelve a ofrecer un enfoque distinto a una película tipo. Con Elle Fanning en el reparto, la película de acción y ciencia ficción hace su estreno en streaming a través de Disney+.

Dek es un joven depredador del planeta Yautja Prime que quiere la aceptación de su tribu, y en última instancia la de su padre. Para ello, pasará por el ritual de iniciación donde dará caza a su primera presa, escogiendo irse a un planeta peligroso en búsqueda de la criatura más mortífera y temible a la que se ha enfrentado un depredador.

Trachtenberg profundiza en ideas similares sobre pasos de madurez y prueba de valía más allá de exigencias comunitarias que ya exploró en ‘Predator: La presa’, sólo que aquí lo hace en un terreno mucho más fantasioso y de ciencia ficción. La escala visual es más voluminosa que la adecuada contención de su anterior película, dibujando mundos nuevos que expandan el lore depredador.

Hay ciertos trazos casi de blockbuster vieojueguil en cómo estructura y desarrolla la aventura de su protagonista, por primera vez uno de los alienígenas que suelen presentarse como villanos. Estas decisiones, así como una dependencia excesiva en los efectos visuales digitales, constriñen la acción hasta volverla un poco más funcional.

Esto da menos brillo a ‘Badlands’ con respecto a la anterior aventura de Trachtenberg, aunque sea una sólida experiencia blockbuster digna de colocarse como nivel medio de una franquicia más estupenda de lo que su reputación (más allá de la original) ha sugerido. Al menos, da con una clave importante, y es que esta saga no necesita tanto de una continuidad cuando puede trazar aventuras distintas en diferentes épocas y lugares.

