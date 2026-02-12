HOY SE HABLA DE

654 millones de motivos para hacerla. La película más taquillera de la carrera de Brad Pitt tendrá secuela

El productor Jerry Bruckheimer acaba de confirmar que ya trabaja en la secuela de 'F1'

Brad Pitt En F1
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14343 publicaciones de Mikel Zorrilla

Brad Pitt lleva décadas siendo uno de los actores más famosos de Hollywood, pero lo cierto es que no ha participado en ningún largometraje que haya sobrepasado la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación. De hecho, la película protagonizada por él más taquillera es 'F1' con unos ingresos de 654 millones de dólares, lo que ha llevado a que ya se trabaje en una segunda entrega.

Confirmado por Jerry Bruckheimer

Ha sido el productor Jerry Bruckheimer quien ha confirmado a BBC que "estamos trabajando en una secuela", pero no ha querido dar más detalles sobre 'F1: La película 2'. De hecho, ni siquiera se ha querido pronunciar sobre lo que más interesa a los fans, ya que no sabemos si Pitt volverá como o no en el papel de Sonny Hayes.

Bruckheimer apunta que "fue un largo camino para hacer la película, ya que tuvimos que soportar un par de huelgas, pero al final, la película entretuvo al público de todo el mundo". Y no exagera, porque 'F1' también se ha convertido en la película más taquillera de la historia de Apple, rompiendo de paso una mala racha de fracasos constantes.

Las mejores películas de Brad Pitt: de 'Clase sangrienta' a 'Ad Astra', tres décadas de carisma
En Espinof
Las mejores películas de Brad Pitt: de 'Clase sangrienta' a 'Ad Astra', tres décadas de carisma

"Nunca había trabajado con Brad Pitt y es realmente emocionante trabajar con él", destaca también Bruckheimer, quien se muestra encantado por las 4 nominaciones al Óscar conseguidas por 'F1', incluyendo una en la categoría de mejor película. Es prácticamente imposible que gane, pero bastante reconocimiento es ya la nominación para una producción de estas características.

Eso sí, ahora toca ser pacientes, pues algo habitual últimamente en las secuelas de Bruckheimer es que tardan bastante en salir adelante. Recordemos que también trabaja tanto en 'Top Gun 3' como en 'Piratas del Caribe 6'...

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Brad Pitt cree que metió la pata en la película que hizo con Robert Redford hace 33 años: "Mi interpretación es floja, lo hice mal"


Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios