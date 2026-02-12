654 millones de motivos para hacerla. La película más taquillera de la carrera de Brad Pitt tendrá secuela

Brad Pitt lleva décadas siendo uno de los actores más famosos de Hollywood, pero lo cierto es que no ha participado en ningún largometraje que haya sobrepasado la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación. De hecho, la película protagonizada por él más taquillera es 'F1' con unos ingresos de 654 millones de dólares, lo que ha llevado a que ya se trabaje en una segunda entrega.

Confirmado por Jerry Bruckheimer

Ha sido el productor Jerry Bruckheimer quien ha confirmado a BBC que "estamos trabajando en una secuela", pero no ha querido dar más detalles sobre 'F1: La película 2'. De hecho, ni siquiera se ha querido pronunciar sobre lo que más interesa a los fans, ya que no sabemos si Pitt volverá como o no en el papel de Sonny Hayes.

Bruckheimer apunta que "fue un largo camino para hacer la película, ya que tuvimos que soportar un par de huelgas, pero al final, la película entretuvo al público de todo el mundo". Y no exagera, porque 'F1' también se ha convertido en la película más taquillera de la historia de Apple, rompiendo de paso una mala racha de fracasos constantes.

"Nunca había trabajado con Brad Pitt y es realmente emocionante trabajar con él", destaca también Bruckheimer, quien se muestra encantado por las 4 nominaciones al Óscar conseguidas por 'F1', incluyendo una en la categoría de mejor película. Es prácticamente imposible que gane, pero bastante reconocimiento es ya la nominación para una producción de estas características.

Eso sí, ahora toca ser pacientes, pues algo habitual últimamente en las secuelas de Bruckheimer es que tardan bastante en salir adelante. Recordemos que también trabaja tanto en 'Top Gun 3' como en 'Piratas del Caribe 6'...

