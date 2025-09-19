Brad Pitt cree que metió la pata en la película que hizo con Robert Redford hace 33 años: "Mi interpretación es floja, lo hice mal"

Brad Pitt todavía no era la gran estrella mundial en la que se convertiría poco después cuando fue elegido por el mismísimo Robert Redford para protagonizar 'El río de la vida'. No es uno de los mejores trabajos de ninguno de los dos, pero Pitt incluso ha insistido en varias ocasiones en lo mal que lo hizo en dicha película.

"No quieres que te llamen imitador"

'El río de la vida' cuenta la historia de Norman y Paul, los hijos de un pastor protestante que gozaron de una mayor libertad de la esperada mientras crecían. Ahora ambos llevan vidas muy diferentes, pero hay algo que siempre será un gran nexo para ellos: el río de Montana en el que aprendieron a pescar de pequeños.

Conviene tener en cuenta que Redford no aparece nunca en pantalla -aunque sí que ejerce como narrador-, ya que prefirió centrarse en su faceta como director. Fue ahí donde entró Pitt para dar vida a Paul, un personaje que años atrás seguro que hubiese encarnado el propio Redford, y ahí estaba parte del problema. Esto comenta la estrella de 'Seven' al respecto Entertainment Weekly:

Es un gran elogio porque creo que es uno de los grandes, y de hecho está infravalorado como actor, pero quieres encontrar tu propio estilo. Quieres reivindicar tu propio estilo. No quieres que te llamen imitador.

Y es que Pitt no quedó nada contento con su trabajo en la película, en parte porque no terminó de dar con la tecla adecuada para dejar su sello personal en el personaje de Paul. Así de rotundo se muestra en Los Angeles Times: "Mi interpretación en 'El río de la vida' es floja, lo hice mal"

El propio Pitt es consciente de que su interpretación recibió varios elogios, pero él considera que son inmerecidos, aunque sí elogia a la película en sí misma: "Robert Redford hizo una película de calidad. Pero no creo que yo tuviera la suficiente habilidad. Creo que podría haberlo hecho mejor. Quizás fue la presión del papel, interpretar a alguien real —y la familia estaba presente de vez en cuando— y no querer decepcionar a Redford".

Pese a todo, 'El río de la vida' fue un gran éxito comercial, ya que ingresó 66 millones de dólares cuando solamente había costado 12. Y también contó con el aplauso de la industria, ya que fue nominada a 3 Óscar, llevándome finalmente para casa el de mejor fotografía del año.

Por cierto, Pitt y Redford volvieron a trabajar juntos nueve años después en 'Spy Game', una película con la que el primero tuvo la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca que le había dejado 'El río de la vida'. Lástima que fuese un thriller algo mediocre pese a contar con Tony Scott tras las cámaras.

En Espinof | Las mejores películas de Brad Pitt: de 'Clase sangrienta' a 'Ad Astra', tres décadas de carisma

En Espinof | Robert Redford es historia del cine y en streaming tienes para ver 3 de las mejores películas de su carrera