La película que rompió el corazón a Robert Redford: "Me sacrifiqué mucho y el estudio la descartó sin pensarlo dos veces"

La triste noticia del fallecimiento de Robert Redford a los 89 años de edad nos ha dejado sin una de las mayores leyendas de Hollywood. Con una carrera repleta de títulos inolvidables, lo cierto es que no siempre lo tuvo tan fácil, hasta el punto de que una película que hizo en 1969 le rompió el corazón por el tratamiento que recibió por parte de Hollywood.

La película que dejó una huella imborrable en Redford se titula 'El descenso de la muerte' y es un drama deportivo que cuenta la historia de Chappellet, un esquiador de un pueblo de Estados Unidos que hará todo lo que esté en su mano para convertirse en el mejor en dicho deporte. Poco a poco se va adaptando al mismo, pero no tardará en descubrir que la fama puede llegar tan fácil como se va.

Cine de guerrilla

Dirigida por Michael Ritchie, 'El descenso de la muerte' es una película especial para Redford por motivos que él mismo explicaba en Harvard Business Review: "En 1969, hice mi primera película independiente, 'El descenso de la muerte', una pequeña película centrada en los personajes sobre una victoria pírrica. Fue entonces cuando aprendí cómo funciona realmente la industria cinematográfica".

El problema fue que él se entregó en cuerpo y alma para poder sacar adelante 'El descenso de la muerte', pero luego suscitó muy poco interés en Hollywood a la hora de distribuirla en cines:

No cobré el salario de actor, ni los honorarios de productor para hacer la película. Sacrifiqué mucho; fue un auténtico cine de guerrilla. El simple hecho de plasmar la idea en la pantalla era mucho más significativo para mí que el dinero. Simplemente supuse que, una vez terminada la película, se distribuiría. No tenía ni idea de que, antes incluso de que termináramos el rodaje, el estudio ya había descartado mi película porque pensaban que no era comercial.

Al final el dinero es lo único que mueve realmente la industria de Hollywood, e incluso entonces resultó una losa demasiado pesada para un proyecto tan querido para Redford:

El sistema de distribución cinematográfica de entonces era cerrado: los estudios y las cadenas de cines tenían relaciones que se remontaban a 40 o 50 años atrás. El estudio simplemente descartó 'El descenso de la muerte' sin pensarlo dos veces. Me rompí el corazón tratando de promocionar y distribuir esa película. Por supuesto, Hollywood no se dedica al arte; eso lo sabía. Pero no era consciente de que, si realmente quieres que un estudio produzca y distribuya tu película, tienes que responder a la única pregunta que les importa a los ejecutivos de la industria: ¿Cómo va a generar dinero tu proyecto?

Paramount era el estudio detrás de 'El descenso de la muerte', una película que ya estuvieron a punto de cancelar antes de iniciarse el rodaje. Finalmente se logró reducir su presupuesto de los 3,5 millones de dólares a los 1,8 millones que acabó costando. Pese a ello, su paso por salas fue un tanto discreto, fruto de su limitada distribución en la gran pantalla.

Actualmente, 'El descenso de la muerte' puede verse en streaming a través de Filmin.

