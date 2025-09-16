Muere Robert Redford a los 89 años. Adiós al actor y director tras joyas como 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente'

Robert Redford, leyenda del cine estadounidense y protagonista de clásicos como 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El golpe' (1973) y 'Todos los hombres del presidente' (1976), ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah mientras dormía, según confirmó su representante al New York Times. Actor, director, productor y pionero del cine independiente, su legado marcó tanto a Hollywood como a varias generaciones de cineastas.

Compromiso con el cine

Redford fue uno de los grandes rostros de la década de 1970, capaz de alternar entre el Hollywood más comercial y el cine de autor. Se convirtió en una estrella internacional gracias a películas como 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (1972), 'Tal como éramos' (1973) o 'El gran Gatsby' (1974) y en 1980 dio el salto a la dirección con 'Gente corriente' (1980), que ganó varios Oscars, incluido el de Mejor director.

Además, también tuvo un papel clave en la consolidación del cine independiente cuando fundó el Festival de Sundance, plataforma de lanzamiento para autores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Kevin Smith, y escaparate de películas tan emblemáticas como 'Reservoir Dogs', 'Whiplash' o 'CODA: Los sonidos del silencio'.

A lo largo de su trayectoria, alternó trabajos más comerciales —como 'Una proposición indecente' o su aparición en el Universo Marvel como Alexander Pierce— con películas más intimistas como 'The Old Man & the Gun' (2018), que fue su despedida oficial del mundo de la interpretación. Recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Oscar honorífico en 2002 y el León de Oro a la trayectoria en Venecia.

En Espinof | Las 27 mejores películas basadas en hechos reales de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2025