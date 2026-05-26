Hay más posibilidades de que un actor llamado Chris o un animal parlante protagonice una película que una mujer de más de 60 años. Y, tristemente, no es algo nuevo

El 24 de septiembre de 1962, el mundo del espectáculo despertó con un anuncio en las páginas de Variety que decía "Madre de tres -10, 11 y 15-, divorciada, americana, treinta años de experiencia como actriz en películas, aún móvil y más afable de lo que dicen los rumores. Quiere empleo fijo en Hollywood (ha hecho Broadway)". Estaba pagado por Bette Davis, que a sus 54 años, y tras haber ganado dos Óscar y conseguido nueve nominaciones, se dio cuenta de que ya nadie la llamaba. Y los tiempos no han cambiado tanto como nos gustaría pensar.

La arruga no es bella

Un nuevo estudio de Reino Unido del que informa, precisamente, Variety, que ha analizado las 100 películas de más éxito en los últimos años, ha arrojado un dato increíble: hay cuatro veces más posibilidades de que un animal parlante sea el protagonista (pensad en los dibujos animados) que lo sea una mujer de más de 60 años. Es más: hay más posibilidades que esté protagonizada por un actor llamado Chris. 6 películas con un Chris como protagonista se colaron en el top 100, mientras que solo lo hicieron 5 con una mujer madura.

Bien es cierto que la broma de los Chris está muy establecida en Estados Unidos entre Hemsworth, Pine, Evans y Pratt, pero no es menos cierto que las mujeres, al ir cumpliendo años, lo tienen más difícil, como reconoce Emma Thompson: "Las mujeres son la mitad de la población y envejecemos. Así que, ¿dónde están las historias sobre nosotras?".

Cuanto más envejecemos, más interesantes somos. Quiero ver más películas centradas en mujeres que se hacen mayores, somos fascinantes, cercanas y hace tiempo que merecemos ocupar el centro del escenario. Las mujeres mayores no necesitan permiso para aparecer en la pantalla. Ya existen en el mundo; el cine solo tiene que ponerse al día.

Por si tienes curiosidad, las 5 películas que se han lanzado en Reino Unido protagonizadas por una mujer de más de 60 años en el último lustro son 'Allelujah', 'Mi gran boda griega 3', 'Book Club - Ahora Italia', 'La Sustancia' y 'Ponte en mi lugar de nuevo'. No es un panorama muy acogedor para las mujeres mayores, francamente, pero estamos tan acostumbrados a que solo se haga caso siempre al mismo segmento que difícilmente es una sorpresa: Bette Davis no se quejó por gusto.

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