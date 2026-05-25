James Gray asegura que 20th Century Fox le "arrebató" 'Ad Astra'. "Hubiese sido una película muy diferente"

A pesar de que su recepción por parte del público no fue todo lo entusiasta que nos hubiese gustado dados sus inmensos valores cinematográficos, podemos llegar a la conclusión de que 'Ad Astra' es una de las mejores películas de la temporada 2019 y una de las grandes aventuras espaciales que nos ha dado el medio en mucho tiempo. Pero ojo, porque la película que llegó a nuestras pantallas no es la que su —no tan— máximo responsable tenía en mente.

'Ad Astra': The Studio's Cut

Durante una entrevista con Brut —vía Variety—, James Gray, que acaba de presentar en el Festival de Cannes su notablemente recibida 'Paper Tiger' —que reúne a Adam Driver y Scarlett Johansson—, ha confesado que la cinta protagonizada por Brad Pitt se vio sometida a múltiples reshoots por culpa de uno de los grandes males de la industria actual: las proyecciones de prueba —test screenings para los angloparlantes—.

Estos parches, finalmente, se tradujeron en un montaje final que estuvo controlado por el estudio responsable —o más bien por el estudio que compró al estudio responsable—.

Controlo todo completamente en esta ['Paper Tiger'] y, de hecho, no lo hice en 'Ad Astra'. Me arrebataron esa película. No es mi montaje de la película. Entras en discusiones y debates, hay un estudio, después el estudio [20th Century Fox] se vendió a Disney. Te ves atrapado en medio de todo eso. La película costó 80 millones de dólares, 'Paper Tiger' ha costado 15 millones.

Después de todo, una producción de 15 millones te asegura controlar todo al milímetro... para bien o para mal.

Me gusta trabajar en esa escala porque no creo que sea productivo para la gente que cambien tu película y que te lleves la culpa igualmente.

Según cuenta Gray, su 'Ad Astra' hubiese sido, curiosamente, más corta de lo que le hubiese gustado, y no pierde la esperanza en poder entregarnos el montaje que gestó antes de la irrupción de los señores de los maletines y las corbatas.

Hubiese sido una película muy diferente. Hubiese sido 12 minutos más cortas. Soy el único director que hace montajes del director más cortos. Espero hacerlo algún día. Quiero decir, obviamente no es cosa mía, pero me encantaría hacerlo, sería muy emocionante.

Por lo pronto, si quieres disfrutar de 'Ad Astra', está disponible actualmente en Netflix y Disney+.

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