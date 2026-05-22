James Gray regresó a Cannes con una de sus mejores películas. Un emocionante drama con giro criminal liderado por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson

Cuatro años después de 'Armageddon Time', el director James Gray regresa al Festival de Cannes de nuevo en Sección Oficial a competición con 'Paper Tiger'. Sin duda uno de los títulos más potentes de esta 79ª edición ya que, además de la firma de Gray, cuenta con un reparto encabezado por tres estrellas internacionales como Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson.

En Cannes llevan siguiendo la carrera de Gray desde que triunfó en Venecia con su debut, 'Cuestión de sangre' ('Little Odessa'). Sus siguientes cuatro largometrajes compitieron en el certamen francés, siempre a competición, igual que 'Armageddon Time' y la nueva 'Paper Tiger' (se saltaron 'Z, la ciudad perdida' y 'Ad Astra'). Pese a ello, Gray no ha ganado todavía ningún galardón en Cannes, algo que puede cambiar este año ya que acaba de estrenar una de las mejores películas de su carrera.

La buena relación del cineasta con Cannes, el chasco que me llevé con 'Armageddon Time', y el póster de 'Paper Tiger', me llevaron a bajar mis expectativas sobre su nuevo trabajo. Además, leí una entrevista a Thierry Frémaux (delegado general del festival) donde afirmó que 'Paper Tiger' era "muy indie". Esto me pareció tan absurdo (¡indie con ese reparto!) que llegué a pensar que Gray estaba otra vez en competición básicamente por su nombre y los rostros famosos que podía aportar a la alfombra roja de Cannes. Por suerte, me equivoqué.

'Paper Tiger', el mejor cine negro americano

Gray es un excelente narrador pero destaca como autor de cine negro americano. Desde el inicio de su carrera, el estadounidense ha demostrado un talento especial para contar apasionantes tramas criminales que suele desplegar relacionados con dramas familiares; además de su mencionada ópera prima, realizó las estupendas 'La otra cara del crimen' ('The Yards'), 'La noche es nuestra' ('We Own the Night') y 'El sueño de Ellis' ('The Immigrant'), todas con Joaquin Phoenix.

Con su nuevo trabajo regresa al "noir" y nos presenta a otra familia de Nueva York, durante los años 80, que comete el error de dejarse llevar por la ambición y mezclarse con la gente equivocada. Es el Gray que nos habla de la idea del sueño americano, su alto precio y cómo puede llevar a la perdición. En 'Paper Tiger' conocemos a la familia de los Pearl, felices con su vida tranquila. Una existencia que cambia por completo cuando surge la posibilidad de un negocio aparentemente muy prometedor.

Si sale bien, les puede hacer ganar mucho dinero, pero implica trabajar con la mafia rusa de Nueva York. Claro, las cosas no eran tan fáciles como pensaron y no salen como habían planeado. Después de cometer un error de novato, la familia Pearl descubre que estaban jugando con fuego. La violencia que caracteriza a la banda criminal lo cambia todo y desencadena una espiral de horror que James Gray plasma de forma sensacional. A veces llega a sentirse como una película de terror. En otras parece que Gray se inspira en el western, logrando un tramo final de una tensión increíble.

Adam Driver tiene el personaje más jugoso de la película. Hace ese papel que le hemos visto otras veces de tipo carismático, divertido, chulesco, que habla como si fuera el amo de la ciudad, que cae genial a todo el mundo y que se comporta como si tuviera una fortuna, aunque confiesa que atraviesa una fase delicada tras su divorcio. Dentro de la familia Pearl, Gary (Adam Driver) es el triunfador. Irwin (Miles Teller) es el típico padre de familia, el hombre fiable, honesto y seguro, que se gana la vida de la manera tradicional, con trabajo duro.

Hay una escena donde Irwin, con cierta envidia, afirma que todo lo que toca su hermano se convierte en oro, y por eso decide arriesgarse y aceptar el trato que le propone Gary, confiando en que podrá saborear un poco de la miel del éxito. Teller tiene un personaje menos vistoso que el de Driver pero hace un buen trabajo, resulta creíble y despierta empatía. La que no está tan acertada es Scarlett Johansson, que básicamente hace de esposa, madre y ama de casa, cuya aburrida trama salta por los aires por la apuesta de su marido y un giro dramático que me parece muy forzado.

James Gray no tiene suficiente con el tremendo lío en el que ha metido a los Pearl y se saca de la manga otro conflicto que se percibe como excesivo e innecesario, sin duda el aspecto más flojo de la película. Johansson no consigue aportar interés a este personaje, más descuidado en el guion que los de los hermanos; tiene una escena donde explota de desesperación y no funciona en absoluto, es ridícula. Una pena. En todo caso, no arruina la película, simplemente es el punto más débil.

No estoy seguro de que 'Paper Tiger' vaya acabar en el palmarés. Se le puede criticar a James Gray que no haya aportado nada nuevo al género o a su carrera, que ha regresado a un terreno cómodo que ya dominaba, a sus temas favoritos, pero lo cierto es que entrega un trabajo muy sólido y disfrutable, una de las mejores películas de este año. Quizá es el momento ideal para que Cannes haga justicia y le dé un galardón a sus 57 años, pero esto lo tiene que decidir el jurado presidido por Park Chan-wook. Lo descubriremos en la gala de clausura del próximo sábado.

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