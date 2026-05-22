La película número 1 de Prime Video en 50 países. Un thriller de acción que trae de vuelta a un personaje mítico con 44 años de historia

En Amazon llevan un tiempo potenciando el estreno en cines de sus películas originales, pero todavía hay largometrajes de que llegan de forma directa a streaming. Uno de ellos acaba de llegar a la plataforma y ya es número 1 de Prime Video en la friolera de 50 países. Me refiero a 'Jack Ryan: Guerra encubierta' ('Jack Ryan: Ghost War').

'Jack Ryan: Guerra encubierta' cuenta cómo el ya mítico personaje creado por Tom Clancy en 1982 descubre una serie sospechosa de transferencias bancarias le lleva a investigar y abandonar la seguridad de la oficina en la que trabaja. Todo ello le llevará a enfrentarse con un terrorista que planea atacar Estados Unidos, pero antes llevará a cabo un juego mortal con Ryan en Europa y Oriente Medio.

Un gran éxito de público que no está gustando mucho a la crítica

Obviamente, 'Jack Ryan: Guerra encubierta' es una secuela de la serie de 4 temporadas que John Krasinski protagonizó entre 2018 y 2023. Todos pensábamos que su historia acabó entonces, pero en Prime Video anunciaron meses después la puesta en marcha de una película que finalmente acabó lanzándose el 20 de mayo de 2026.

Ya sea por la falta de competencia o porque el público estaba deseando volver a ver esta iteración del personaje, lo cierto es que su éxito de público ha sido instantáneo. En apenas unas horas ya llegó a lo más alto de 44 países y por ahora ha tocado techo en 50, pero que no os sorprenda que ese dato siga mejorando durante los próximos días.

Eso sí, la prensa especializada no ha quedado para nada impresionada con el resultado final, pues apenas logra un 48% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, sucediendo exactamente lo mismo con las valoraciones del público en esa web. En IMDb sí que va algo mejor, pero esa nota media de 6 que consigue tampoco es nada deslumbrante.

La verdad es que todo suena a que lo mejor que puede hacer cualquier persona interesada en el personaje es (volver a) ver 'La caza del octubre rojo', pues la primera adaptación del personaje seguía siendo la mejor hasta la fecha y nada hace tener mucha confianza en que 'Jack Ryan: Guerra encubierta' vaya a hacer que eso cambie.

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