Tom Hardy ha sido despedido de forma fulminante de 'MobLand' tras causar múltiples problemas en el rodaje de la serie

Esto sí que no se lo esperaba nadie: Tom Hardy ha sido despedido de 'Tierra de mafiosos' ('MobLand'), la serie criminal que protagonizaba desde 2025 junto a Pierce Brosnan y Paddy Considine. Su marcha de la serie se produce poco después de la finalización del rodaje de la segunda entrega, por lo que es evidente que no volveremos a verle en una temporada 3 que todavía no ha sido confirmada por parte de Paramount+.

Creada por Ronan Bennett, 'Tierra de mafiosos' cuenta la historia de cómo los Harrigans y los Stevensons dirimen una batalla a vida a muerte para hacerse con el control de los negocios turbios en el Londres de la actualidad. Hardy daba vida a Harry Da Souza, un especialista en solucionar problemas al servicio de la familia Harrigan que se ve envuelto en mitad de todo el lío.

Los motivos del despido

La noticia del despido de Hardy ha sido dada en exclusiva por Puck, donde aclaran que se debe a múltiples motivos, desde que llegaba tarda todo el rato al set hasta que se enfrentaba de forma directa con los productores. Tampoco era muy bien recibido que estuviese de forma constante intentando pasar notas o cambiar los diálogos de la serie para que quedasen a su gusto.

Por el momento se desconoce cómo se justificará su salida de la serie. Lo más fácil sería que su personaje muera al final de la temporada 2, pero habrá que estar atentos a ver cómo lo explican. Lo bueno es que no deberíamos tardar mucho en saberlo, pues se cuenta con el estreno de los nuevos episodios de 'Tierra de mafiosos' en Paramount+ -y en España a través de SkyShowtime- para el segundo semestre de 2026.

Nadie de los implicados se ha pronunciado todavía sobre el motivo del despido, pero desde Variety sí han confirmado que es algo real.

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