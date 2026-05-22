'La resurrección de Cristo' nos muestra su primera imagen y da una mala noticia a todos los que esperaban disfrutarla en una sesión doble en el cine

He de confesar que, a pesar de mi nula espiritualidad, 'La Pasión de Cristo' siempre se me ha antojado un largometraje fascinante por múltiples aspectos, tanto cinematográficos como extracinematográficos. Es por esto que, cuando se anunció que Mel Gibson haría real el gag de 'Padre de familia' y firmaría una secuela de su turbia y deslumbrante épica religiosa, el proyecto captó toda mi atención sin demasiado esfuerzo.

Resurrección escalonada

Por desgracia, ha pasado algo más de medio año desde que recibimos las últimas noticias trascendentes sobre 'La resurrección de Cristo', que inició su rodaje el pasado octubre en los icónicos estudios Cinecittà después de obligarse a hacer un recast en el que Jaakko Ohtonen dará vida al personaje titular después de que Jim Caviezel decidiese no repetir en el papel por motivos que, a día de hoy, aún se desconocen.

Pues bien, ahora, con la fase de rodaje finalizada sin más contratiempos, hemos conocido los planes de distribución para estrenar las dos partes que compondrán la historia de la vuelta a la vida de Jesucristo. Anteriormente se esperaba que las dos entregas tuviesen un estreno casi consecutivo el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027 respectivamente; ahora, tendrán su lanzamiento en cines el 6 de mayo de 2027 y el 25 de mayo de 2028.

Según cuentan en Deadline, parece que la gente de Lionsgate consideró que las fechas de estreno de 'La resurrección de Cristo: Parte 1' y 'Parte 2' estaban demasiado juntas dada la escala de la producción. A bote pronto, la decisión tiene todo el sentido del mundo y permitirá exprimir las campañas preveraniegas de dos cursos cinematográficos mientras permite a la secuela gozar de una ventana mayor para pulir su fase de posproducción.

Seguramente, Mel Gibson esté feliz de que le permitan dar algo más de cuidado a la que parece la niña mimada de us filmografía, ya que, según ha explicado, “esta película representa una parte importante del trabajo de mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, esto es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años para contar la que creo que es la historia más importante de la historia de la humanidad”.

Mientras esperamos los primeros avances en movimiento, podemos ver la primera imagen de Ohtonen caracterizado como Cristo que encabeza el artículo. Menos da una piedra.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026



