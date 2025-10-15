Mel Gibson elige a los nuevos actores que interpretarán a Jesucristo y María Magdalena en la ambiciosa secuela de 'La Pasión de Cristo'

Dos décadas después del impacto mundial que tuvo 'La pasión de Cristo', Mel Gibson ha comenzado a rodar la secuela, que promete ser tan ambiciosa como polémica. 'La resurrección de Cristo' ya ha comenzado su rodaje en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde el cineasta filmó la primera entrega, convertida en un fenómeno global y una de las producciones independientes más taquilleras de todos los tiempos. Y también ha confirmado a sus protagonistas.

El proyecto se dividirá en dos partes y Gibson ha descrito la historia como un relato visualmente extremo y emocionalmente profundo, centrado en los tres días posteriores a la crucifixión de Cristo. La primera parte llegará el 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo), mientras que la segunda lo hará mes y medio después, el 6 de mayo (Día de la Ascensión).

Se hará de rogar

El filme contará con un reparto completamente nuevo, encabezado por el actor finlandés Jaakko Ohtonen, que sustituirá a Jim Caviezel en el papel de Jesús. Según confirmó una fuente cercana a la producción a Variety, el cambio de elenco fue una decisión lógica dada la naturaleza del relato:

"Tenía sentido cambiar el reparto de toda la película. Habrían tenido que hacer todo ese trabajo de CGI, todo ese trabajo digital -rejuvenecimiento y demás-, que habría sido muy costoso"

Acompañando a Ohtonen estarán Mariela Garriga ('Misión imposible: Sentencia final') como María Magdalena, Kasia Smutniak como María, Pier Luigi Pasino como Pedro y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato. Además, Rupert Everett también participará en el filme.

La película, producida por Gibson y Bruce Davey bajo el sello Icon Productions, mantendrá la ambición lingüística de su predecesora, utilizando arameo, hebreo y latín para lograr una experiencia más auténtica, aunque sin buscar tanto ese realismo en el elenco de actores. Gibson ha adelantado que explorará el misterio espiritual de la resurrección con un tono mucho más experimental y simbólico.

Además de los estudios romanos, el rodaje se llevará a cabo en distintos enclaves históricos del sur de Italia, como Matera, Ginosa, Gravina Laterza y Altamura, escenarios naturales que reforzarán la atmósfera mística y visual que Gibson busca imprimir a esta continuación de una de las películas más polémicas del siglo XXI.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025