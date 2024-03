La verdadera opinión del Vaticano sobre 'La Pasión de Cristo'. De cinco palabras del Papa encumbrando la película de Mel Gibson a un desmentido a medias

Este año se celebra el 20 aniversario del estreno de 'La Pasión de Cristo'. Guste más o menos, la película dirigida por Mel Gibson fue un éxito atronador de taquilla y todavía se habla de una segunda entrega que debería hacerse ya más temprano que tarde. Sin embargo, el tema que realmente nos interesa ahora es cómo fue recibida en su momento por el Vaticano.

"Es como fue"

Lo realmente llamativo de este caso es que en diciembre de 2003, meses antes del estreno de la película, se publicó que el Papa Juan Pablo II había visto la película y que además le había gustado. En un movimiento inesperado, incluso se publicó que dijo la frase "It is as it was" (Es como fue), en alusión a lo certero que resultaba el largometraje protagonizado por Jim Caviezel.

Pronto llegaron las quejas sobre el hecho de que Juan Pablo II se pronunciase abiertamente sobre una película que estaba recibiendo ciertas acusaciones de antisemitismo. Pocos días después, la web Catholic News Service publicaba un desmentido por parte de dos funcionarios del Vaticano que aseguraban lo siguiente:

El Santo Padre no hace comentarios, no emite juicios sobre arte. Repito: no hubo ninguna declaración, ningún juicio del Papa.

Eso creó cierta mala prensa alrededor de la película, con acusaciones de que implicados en la misma estaban detrás de esa supuesta frase de Juan Pablo II para conseguir un impulso promocional. Sin embargo, el Wall Street Journal había publicado que la fuente era el arzobispo Stanislaw Dziwisz, lo cual complicaba más las cosas, sobre todo porque Los Angeles Times había recibido confirmación de que la frase era cierta por parte de Joaquín Navarro-Valls, jefe de prensa del Vaticano por aquel entonces.

La bola fue creciendo y a mediados de enero de 2004 Navarro-Valls lanzaba un comunicado confirmando que la intención no era que la frase del Papa fuera algo oficial, pero sin desmentir en ningún momento que esas fueran sus palabras, señalando además lo siguiente:

No es costumbre del Santo Padre no emitir juicios públicos sobre las obras artísticas, juicios que siempre están abiertos a diversas valoraciones de carácter estético.

Lo que sí confirmaba Navarro-Valls es que el Papa ya había podido ver la película, pero sin extenderse nada más al respecto, aunque sí describía a 'La Pasión de Cristo' como "la narración cinematográfica del hecho histórico de la pasión de Jesucristo según los relatos evangélicos".

Todo apunta a que Juan Pablo II sí que disfrutó con 'La Pasión de Cristo', pero también que desde el Vaticano metieron la pata al hacer público lo que dijo sobre ella. Claro está, no es algo que se pueda afirmar con total rotundidad, pero ya es de por sí inusual que estemos en una situación así.

Además, Juan Pablo II no fue el único miembro del Vaticano que se pronunció sobre 'La Pasión de Cristo', ya que el cardenal Darío Castrillón Hoyos fue increíblemente efusivo en su valoración de la misma:

Cambiaría con gusto algunas de las homilías que he pronunciado sobre la Pasión de Cristo por algunas escenas de su película.

Por su parte, el arzobispo John Patrick Foley respondió a las críticas sobre el supuesto antisemitismo de la película afirmando que "no hay nada en la película que no provenga de los relatos evangélicos. Así que si critican la película, criticarían el Evangelio. Es muy fiel al Evangelio".

Exitazo

Se puede por tanto concluir que 'La Pasión de Cristo' fue muy bien recibida por el Vaticano, pero una cosa muy curiosa de todo esto es que Gibson pertenece al catolicismo tradicionalista, la cual rechaza la autoridad sobre la Iglesia Católica de cualquier Papa posterior a Pío XII.

Sin embargo, es evidente que ese apoyo luego desmentido solamente a medias seguro que ayudó a que 'La Pasión de Cristo' arrasara en taquilla. Con un presupuesto de apenas 30 millones de dólares, luego tuvo una recaudación mundial de 611 millones. Poca broma.

